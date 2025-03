Alluvione Toscana: risveglio tra allagamenti e fango, “danni per 100 milioni”

MeteoWeb

La Toscana si risveglia dopo una notte di tregua dalle intense e prolungate piogge, che hanno portato rovesci sparsi in tutta la regione. L’allerta per rischio idraulico e esondazioni è passata da rossa ad arancione a partire dalla mezzanotte, per i bacini di Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, che comprendono il bacino dell’Arno da Empoli a Pisa e alla sua foce, più la zona nord del Livornese. A Pisa, l’Arno è sceso sotto i 4 metri (3,84 metri alle 09:40) secondo l’idrometro del Centro Funzionale Regionale. Sotto i 4 metri anche l’Arno a Ponte a Signa (Firenze), dove il fiume riceve le acque del Bisenzio, che a sua volta è alimentato dal reticolo dell’Ombrone Pistoiese. Questi due corsi d’acqua sono stati tra i “sorvegliati speciali” delle ultime 24 ore, avendo superato i livelli di guardia. Oggi, invece, è allerta gialla per le aree del Mugello, Firenze e Valdarno Superiore, valido fino alle 14.

In Toscana gli allagamenti permangono sparsi, non solo nei terreni agricoli, ma anche in diversi centri abitati, colpiti dalle alluvioni dei fiumi, come il Sieve, che il 13 marzo è esondato in numerosi comuni lungo il suo percorso fino all’ingresso nell’Arno, e dei torrenti, come l’Orme, che ha rotto un argine a Empoli, allagando notevolmente i quartieri di Ponzano e Pontorme. Le acque faticano a defluire e i terreni sono ormai saturi. Le fogne sono intasate dal fango in diverse zone. Molti seminterrati, garage e cantine sono stati invasi dalle acque, e il lavoro delle pompe idrovore dei volontari della protezione civile, insieme a quello dei vigili del fuoco, risulta fondamentale per svuotare queste aree allagate.

Giani: “danni per 100 milioni, ristori da 3mila”

Il maltempo in Toscana ha causato danni “sopra i 100 milioni di euro di cui la metà nell’area metropolitana fiorentina“: è la “primissima valutazione” del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al termine di un sopralluogo tra la Valdisieve e il Mugello. I Comuni coinvolti sono una cinquantina e Giani ha anticipato che intende procedere con ristori “da 3mila euro a famiglia come per gli alluvionati di Campi e quelle di ottobre 2024“. Il decreto ristori è previsto dalla legge regionale 51 sulle ‘misure urgenti a sostegno delle comunità colpite da eventi emergenziali’: “Ho deciso – prosegue Giani citato da La Nazione – di far slittare di una settimana la variazione di bilancio per la Toscana diffusa e il comparto moda, per recuperare risorse con ristori da 3mila euro a famiglia“. “Incontrerò in Sala Pegaso il direttore della Protezione Civile a cui chiederò, insieme al ministro Musumeci, anche la semplificazione delle procedure per sbloccare celermente le risorse come avviene per quelle nazionali“.

Nel Fiorentino criticità in 3 Comuni

La prefettura di Firenze ha fatto sapere che restano criticità legate al maltempo ma in graduale miglioramento per 3 comuni, Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa e Marradi. A Borgo San Lorenzo confermata la parziale riapertura della SR302 e che ha permesso di porre fine all’isolamento di 120 persone. In seguito a una frana di ieri risultano isolate 15 persone in località Striano mentre permane l’evacuazione di 12 persone dalla frazione Ronta. A Lastra a Signa non sono più isolate le 500 persone in località Brucianesi: i tecnici Anas hanno ripristinato una corsia della SS67 che risulta transitabile in senso unico alternato. A Marradi permane l’isolamento di circa 40 persone ma non si rivelano criticità al momento.

Il Centro Coordinamento Soccorsi ha fatto sapere che in mattinata nel Comune di Campi Bisenzio sarà effettuato un intervento sul fiume Fosso Macinante per la verifica dell’argine sinistro che ha riportato cedimenti. Al riguardo, il Sindaco di Campi Bisenzio ha provveduto alla proroga dell’ordinanza di sgombero dei piani interrati. Nel Comune di Palazzuolo sul Senio, in seguito a un movimento franoso, è riaffiorata una discarica di rifiuti risalente a circa cinquant’anni fa. La situazione è stata immediatamente presa in carico dal Comune.

