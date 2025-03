Alluvioni a Buraidah: piogge torrenziali colpiscono l’Arabia Saudita | VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge torrenziali hanno colpito Buraidah, nella provincia di Al-Qassim, in Arabia Saudita, causando gravi alluvioni. Il fenomeno meteorologico, insolito per la regione arida, è il risultato di un’intensa perturbazione atmosferica che ha scaricato grandi quantità di pioggia in poche ore. Le strade si sono trasformate in fiumi, ostacolando la viabilità.

Arabia Saudita, strade allagate a Buraidah

Alluvione in Arabia Saudita, le immagini da Buraidah

Alluvione a Buraidah, in Arabia Saudita

Alluvione in Arabia Saudita, strade come fiumi a Buraidah

Arabia Saudita, grandinata a Buraidah

