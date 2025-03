Alluvioni Emilia-Romagna: ciò che oggi chiamiamo emergenza, sarà la normalità di domani

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il territorio emiliano-romagnolo ha affrontato un nuovo episodio di piogge intense che ha messo sotto pressione alcuni dei bacini idrografici più vulnerabili della regione, in particolare quelli del Lamone, del Marzeno e del Senio. Sebbene l’evento del 13 e 14 marzo sia stato significativo, l’analisi comparativa con gli episodi estremi del 2023 e del 2024 evidenzia differenze sostanziali sia in termini di quantità di precipitazioni che di distribuzione geografica e dinamiche atmosferiche.

Le alluvioni dello scorso anno hanno colpito in modo esteso e persistente le aree di media e bassa collina, con accumuli eccezionali che hanno saturato il suolo e compromesso l’equilibrio idrogeologico di vasti territori montani. Al contrario, il recente evento meteorologico ha generato piogge più concentrate nelle zone di crinale, con picchi elevati ma circoscritti, dovuti alla formazione di una stretta linea temporalesca di origine toscana. Nonostante le condizioni di partenza fossero simili a quelle del secondo evento di maggio 2023, caratterizzate da terreni già fortemente intrisi d’acqua, l’impatto complessivo è stato inferiore. Inoltre, non si tratta di un evento da record, considerando che nella storia meteorologica della regione si registrano accumuli giornalieri ben superiori, come avvenuto nell’agosto 1966 o nei mesi di settembre del 2010 e del 2014.

Tuttavia, questo episodio deve essere letto come un segnale inequivocabile: la frequenza di fenomeni estremi sta aumentando e ciò che oggi viene considerato un evento eccezionale potrebbe diventare la norma nei prossimi decenni. Il cambiamento climatico sta ridisegnando i modelli meteorologici, ponendo nuove sfide per la sicurezza del territorio e delle comunità che lo abitano. Questa volta il livello dell’acqua si è fermato pochi centimetri prima di provocare danni maggiori, ma per quanto ancora potremo contare sulla fortuna?

Di fronte a questa realtà, la risposta non può più essere rinviata. È necessario un impegno concreto per garantire una gestione più efficace del territorio e dei suoi corsi d’acqua. La manutenzione dei fiumi e la riprogettazione del tessuto idrogeologico sono due elementi imprescindibili per prevenire disastri futuri. Ignorare uno di questi aspetti significa condannare la regione a subire, in modo sempre più grave, le conseguenze di eventi che diventeranno progressivamente più intensi e frequenti.

Guardare al futuro significa pianificare interventi strutturali di lungo periodo, adottando strategie capaci di garantire la sicurezza delle generazioni future. Entro il 2100, ciò che oggi consideriamo piogge abbondanti potrebbe essere visto come un evento ordinario. Prepararsi a questa nuova normalità è una responsabilità che non si può più eludere.

