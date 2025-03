Alluvioni Spagna, Comunità Valenciana sott’acqua: precipitazioni record | FOTO

MeteoWeb

La Spagna travolta da nuove alluvioni: il forte temporale che ha colpito la Comunità Valenciana ha portato accumuli di pioggia eccezionali, con un massimo di 246 litri per metro quadrato registrati presso l’osservatorio di Mas del Tonto, nel comune di Les Coves de Vinromà (Castellón). Secondo i dati dell’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), numerose località del prelitorale e dell’entroterra settentrionale hanno superato i 100 litri per metro quadrato, mentre alcune hanno superato addirittura i 200 litri in sole 24 ore. Un evento di questa portata non si verificava in alcune zone dal mese di ottobre del 2000.

Le precipitazioni più significative

Oltre a Les Coves de Vinromà, altri comuni della provincia di Castellón hanno registrato accumuli impressionanti:

Atzeneta del Maestrat : 228,8 l/m²

: Serra d’en Galceran : 220,4 l/m²

: Catí : 211,5 l/m²

: Suera : 209 l/m²

: Alcúdia de Veo : 208,4 l/m²

: Torralba del Pinar : 201,4 l/m²

: Vallibona: 189 l/m²

Anche diversi altri comuni, tra cui Aín, Ayódar, Tírig, Ares del Maestrat, Villamalur, Sant Mateu, Eslida e Algimia de Almonacid, hanno superato i 150 litri per metro quadrato.

Impatto e interventi

Nonostante l’intensità delle precipitazioni, i vigili del fuoco di Castellón e Valencia non hanno dovuto gestire emergenze rilevanti legate al maltempo.

Le piogge si sono attenuate, con valori minimi come 4 l/m² a La Vall d’Alcalà, 3 l/m² ad Ares del Maestrat e Vistabella del Maestrat, e meno di 3 l/m² in altre località come La Vall de Gallinera e L’Alcora.

