Ambiente, Agenzia UE: “con il clima più caldo maggiori rischi dalle micotossine”

“Le temperature in aumento dovute al cambiamento climatico stanno aumentando il rischio di esposizione umana alle cosiddette micotossine, tossine naturali prodotte da funghi presenti in determinati alimenti, mangimi e colture”, secondo un report dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) pubblicato oggi. “Queste tossine possono danneggiare la salute e prevenire l’aumento della contaminazione richiede un’azione congiunta a livello europeo e nazionale, su ricerca, politiche e pratiche per ridurre efficacemente i rischi“, viene spiegato in una nota.

Clima e micotossine, il report

Un clima più caldo e umido nelle regioni europee sta promuovendo una maggiore prevalenza di micotossine provenienti da funghi, secondo il report dell’EEA “Mycotoxin exposure in a changing European climate“, che esplora i problemi di salute associati alle micotossine, in particolare in relazione al loro impatto sulle colture alimentari e come un approccio europeo più coordinato possa aiutare a contrastare la diffusione e prevenire la contaminazione.

Rischi per la salute

Le micotossine, composti nocivi formati naturalmente dai funghi, pongono rischi significativi per la salute. Le tossine dei funghi possono alterare gli ormoni, indebolire il sistema immunitario, danneggiare fegato e reni, aumentare il rischio di aborto spontaneo, danneggiare i nascituri e agire come cancerogeni.

Le prove suggeriscono che alcuni gruppi potrebbero essere a più alto rischio di esposizione alle micotossine. I bambini piccoli (1-3 anni) e i neonati (sotto i 12 mesi) sono particolarmente vulnerabili a causa del loro maggiore apporto alimentare rispetto al peso corporeo, così come le donne incinte e i lavoratori del settore agricolo, alimentare e dei mangimi.

Secondo l’ HBM4EU, il progetto europeo di biomonitoraggio chimico umano, il 14% della popolazione adulta in Europa è esposta alla micotossina deossinivalenolo (DON) a livelli considerati dannosi per la salute umana. Questa particolare micotossina, il DON, si trova spesso in natura nel grano, nel mais e nell’orzo nelle regioni temperate.

Le persone sono esposte a queste tossine mangiando cibo contaminato (in particolare cereali e cereali, e prodotti che li contengono come pane o pasta). Lavare e cucinare questi cibi non rimuove necessariamente le micotossine. Questo è un problema soprattutto perché alcuni dei funghi che producono micotossine non sono visibili o rilevabili dall’odore o dal sapore. Un’altra via di esposizione è attraverso l’acqua potabile contaminata dal deflusso agricolo. L’inalazione e l’assorbimento attraverso la pelle sono altre potenziali vie di esposizione, per le persone che lavorano con le colture o il cibo che è stato contaminato.

Impatti climatici

Il cambiamento climatico sta alterando il comportamento e la distribuzione dei funghi – sottolinea il report – aumentando potenzialmente il rischio di esposizione a queste tossine. Anche l’aumento delle precipitazioni, delle inondazioni e dell’erosione del suolo può trasferire queste tossine dal suolo ai fiumi e alle falde acquifere.

Eventi meteorologici estremi, come forti piogge o siccità prolungate, aumentano lo stress a cui sono esposte le piante, rendendo i cereali, in particolare il mais, più vulnerabili alle infezioni fungine e alla contaminazione da micotossine. Le preoccupazioni non si fermano al livello di salute umana. Una maggiore contaminazione delle colture può portare a rese inferiori, con conseguenti perdite economiche.

Infine, un rischio crescente di infezioni fungine può innescare un maggiore utilizzo di fungicidi da parte degli agricoltori. Ciò potrebbe, a lungo termine, portare a maggiori rischi di sviluppo di resistenza antifungina, aumentando il rischio di infezioni fungine difficili da trattare negli esseri umani.

Un approccio “One Health”

Il caso delle micotossine è un chiaro esempio di un problema che ha conseguenze potenzialmente di vasta portata sulla salute degli animali, degli esseri umani e degli ecosistemi, con l’ambiente che svolge anch’esso un ruolo chiave come via di diffusione della contaminazione.

L’Unione Europea sta già lavorando su diverse aree politiche e di lavoro per comprendere e sviluppare soluzioni e strategie di mitigazione per affrontare i rischi delle micotossine. Ad esempio, la sorveglianza già intrapresa nell’ambiente (come per le precipitazioni, le ore di luce solare, i registri delle temperature) dovrebbe essere effettuata anche per monitorare alimenti, mangimi, animali ed esseri umani. Altre possibili azioni future per contrastare la contaminazione da micotossine potrebbero includere l’allevamento di colture resistenti alle infezioni fungine, l’adozione di buone pratiche agricole (come l’adattamento alle condizioni ambientali, inclusa la rotazione delle colture per rigenerare la fertilità del suolo e ridurre al minimo il trasferimento di muffa da un anno all’altro), nonché l’utilizzo di controlli biologici e modelli predittivi.

Il cosiddetto approccio “One Health” dell’Unione Europea può aiutare a coordinare azioni e ricerche che riconoscano la complessa interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, applicando soluzioni che tengano conto di questi diversi elementi.

