Ambiente, Costa: “c’è chi pensa a Luna e Marte, ma la priorità sono gli oceani”

MeteoWeb

“È giunto il momento di cambiare rotta. Non possiamo più voltare le spalle agli oceani. Perché gli oceani sono prima di tutto un bene comune dell’umanità. Catturano il 90% del calore in eccesso generato dalle attività umane. Ospitano l’80% della biodiversità mondiale. Producono il 50% dell’ossigeno che respiriamo. Assorbono il 25% delle nostre emissioni di anidride carbonica“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, durante il suo discorso all’evento SOS Ocean a Parigi. “Per quanto riguarda il commercio e l’economia, il 90% delle merci mondiali viene trasportato via mare e il 99% dei nostri trasferimenti di dati e delle nostre comunicazioni viaggia tramite cavi sottomarini. Dobbiamo quindi proteggere gli oceani e promuoverli come risorsa globale“, ha aggiunto. “L’azione per il clima deve includere un’azione sugli oceani, che per noi è una priorità. Altri hanno dato priorità alla Luna o a Marte. L’Europa, da parte sua, deve considerare l’oceano come una causa e una missione per il 2050“, ha precisato Costa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.