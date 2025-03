Ambiente & Salute, UE: “in Italia e Polonia qualità dell’aria preoccupante”

MeteoWeb

“Sebbene la qualità dell’aria sia inferiore agli standard di qualità dell’aria dell’OMS in molti Paesi dell’UE, la situazione è particolarmente preoccupante in alcuni Stati membri, tra cui l’Italia e la Polonia“: è quanto si legge nel report 2025 per il monitoraggio e le prospettive verso lo zero inquinamento, pubblicato oggi dall’Agenzia europea per l’ambiente e dalla Commissione europea, basato sull’analisi delle concentrazioni di particolato fine (Pm2.5) registrate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in Europa. Si evidenzia “che le persone di età pari o superiore a 65 anni (così come i bambini) sono le più colpite negativamente dall’inquinamento atmosferico. Inoltre, alcune delle regioni più inquinate coincidono spazialmente con le regioni più povere della parte orientale dell’Europa“.

“Nonostante i trend di miglioramento dell’inquinamento atmosferico sia nelle regioni più ricche che in quelle più povere dell’UE nel periodo 2007-2021, permangono disuguaglianze, con livelli di concentrazione di Pm2.5 costantemente superiori di circa un terzo nelle regioni più povere“, conclude il report.

