Ancora maltempo in Abruzzo: 5 fiumi oltre il livello di allarme

Con qualche breve periodo di tregua, il maltempo continua a imperversare in Abruzzo. Al momento sono in corso precipitazioni sparse su tutta la regione, in particolare sulla fascia costiera. Cinque fiumi sono ancora oltre il livello di allarme e il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile ha comunicato il ‘codice rosso‘: si tratta del Pescara, che già nei giorni scorsi in più occasioni è uscito dagli argini in città, dell’Alento, del Sangro, dell’Osento e del Sinello. Altri cinque fiumi hanno superato la soglia di preallarme (codice arancione): il Saline, il Piomba, l’Orta, il Sagittario e il Foro. Per oggi il Centro funzionale prevede “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idraulico diffuso sul bacino del Pescara, “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali sui bacini Tordino Vomano e Basso del Sangro, e “criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico localizzato nelle restanti zone di allerta.

