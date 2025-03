Gli anelli di Saturno stanno per scomparire: ecco perché

MeteoWeb

Uno degli spettacoli più iconici del nostro Sistema Solare sta per diventare invisibile. Il 23 marzo 2025 gli anelli di Saturno scompariranno alla vista dalla Terra, un evento che si verifica ciclicamente ogni circa 15 anni. Ma perché ciò accade e quando torneranno visibili?

Un’illusione ottica

Gli anelli di Saturno non stanno realmente svanendo: si tratta di un effetto prospettico legato all’orbita del pianeta attorno al Sole. Saturno impiega circa 29 anni terrestri per completare un’orbita, e durante questo periodo la sua inclinazione rispetto alla Terra cambia. Il pianeta ha un’inclinazione di 26,7 gradi rispetto al piano della sua orbita, un fenomeno simile all’inclinazione terrestre di 23,5 gradi che causa le stagioni sulla Terra.

Questa inclinazione fa sì che gli anelli sembrino aprirsi e chiudersi a seconda della nostra prospettiva. Il 23 marzo, gli anelli saranno esattamente allineati di taglio rispetto alla Terra, rendendoli praticamente invisibili anche ai telescopi più potenti.

Saturno senza anelli: un’opportunità per gli astronomi

Anche se il momento non è ideale per osservare Saturno, dato che il pianeta è stato in congiunzione con il Sole ed è appena riemerso nel cielo mattutino, è un’opportunità unica per gli astronomi. Senza la luminosità degli anelli a distorcere le osservazioni, potranno studiare meglio le caratteristiche atmosferiche del pianeta, come le tempeste e le correnti a getto.

Quando torneranno visibili gli anelli di Saturno?

La buona notizia è che la scomparsa degli anelli è temporanea. Già nei prossimi mesi inizieranno a diventare nuovamente visibili, con il massimo dell’inclinazione che verrà poi raggiunto nel 2032. Il 21 settembre 2025, quando Saturno sarà in opposizione rispetto al Sole, gli anelli inizieranno a mostrarsi nuovamente in tutto il loro splendore.

Un destino segnato per gli anelli di Saturno

Sebbene la scomparsa momentanea sia solo un effetto ottico, gli anelli di Saturno sono destinati a sparire per sempre. Secondo gli scienziati della NASA, il materiale che li compone – principalmente ghiaccio e polveri – sta lentamente cadendo sul pianeta sotto forma di pioggia di particelle. Questo processo porterà alla loro completa dissoluzione in circa 100 milioni di anni.

Gli anelli di Saturno si estendono fino a 140mila km dal pianeta e hanno uno spessore di circa 1 km. Costituiti per il 98% da ghiaccio d’acqua, il loro futuro è segnato dall’inesorabile attrazione gravitazionale del gigante gassoso.

