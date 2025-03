Anidride carbonica ai Campi Flegrei, dalle maschere antigas ai rilevatori nelle metro: la risposta del prefetto di Napoli

MeteoWeb

“Maschere antigas? A noi i tecnici dicono di no”. E’ la risposta ai cronisti del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a margine della riunione in Prefettura del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) per la concentrazione di anidride carbonica in alcune aree ai Campi Flegrei, a proposito della necessità di dotarsi di maschere antigas, dopo che è circolata la notizia dell’acquisto da parte delle Asl Napoli 1 e 2 di autorespiratori, maschere, rilevatori portatili e fissi per gli ambienti, da utilizzare per i controlli sull’anidride carbonica. A proposito dell’ipotesi di piazzare dei rilevatori di CO₂ nelle metro, il prefetto ha detto che “si sta anche valutando questo aspetto. Non sarà lasciato come sempre nulla di intentato rispetto alla tutela della salute pubblica, questo è chiaro”.

10 scuole ancora da controllare, le altre ok

“Tenete conto che il dipartimento Protezione Civile sta seguendo questa situazione dopo minuto minuto, come lo sta facendo anche la Regione Campania Sulla scorta del monitoraggio che è stato fatto, dei controlli che sono stati fatti nelle scuole, viene fuori questo quadro che, ad eccezione di dieci scuole che saranno controllate tra stasera e domani mattina, ci sono decine e decine e decine di istituti scolastici già attenzionati e verificati che non hanno evidenziato alcuna criticità”. Lo ha detto il prefetto di Napoli Michele di Bari al termine del vertice in Prefettura sulle esalazioni da anidride carbonica ai Campi Flegrei. “Come sempre – ha aggiunto – non sarà lasciato nulla di intentato rispetto alla tutela della salute pubblica, questo è chiaro”.

Le segnalazioni

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su presunti tecnici che stanno preannunciando ai Puteolani per telefono che il Comune sta procedendo ai rilievi sui livelli di CO₂ nelle case private. Tutto questo è assolutamente falso, è un tentativo di truffa”. E’ un passaggio della nota del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, in relazione alla concentrazione di CO₂ in alcune aree dei Campi Flegrei. “Nel caso in cui dovesse essere previsto qualche intervento del genere, sarà comunicato attraverso i canali ufficiali, ma al momento non c’è niente. Siamo attoniti per questo ennesimo tentativo di sciacallaggio a danno delle fasce più fragili della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a non far entrare in casa queste persone, ad avvertire tutti i parenti e i conoscenti, soprattutto gli anziani che vivono da soli e ad allertare immediatamente le forze dell’ordine in caso di telefonate del genere”, si chiude la nota.

