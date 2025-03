Anidride carbonica oltre il Sistema Solare: catturata la prima immagine diretta di CO₂ in un esopianeta

MeteoWeb

Per la prima volta, gli scienziati hanno ottenuto un’immagine diretta della presenza di anidride carbonica nell’atmosfera di un esopianeta. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal dalla Johns Hopkins University, si è concentrato sul sistema HR 8799, situato a circa 130 anni luce dalla Terra. Il team, guidato da William Balmer, ha utilizzato il telescopio spaziale James Webb (JWST) per analizzare la composizione atmosferica di 4 giganti gassosi in questo sistema.

HR 8799 è da tempo un obiettivo chiave per gli astronomi, poiché offre indizi fondamentali sulla formazione dei pianeti. Le nuove osservazioni suggeriscono che questi mondi si siano formati in modo simile a Giove e Saturno, attraverso un processo noto come accrescimento del nucleo, in cui materiali solidi si aggregano lentamente prima di attirare enormi quantità di gas.

“Grazie al JWST – spiega Balmer – abbiamo dimostrato che c’è una frazione considerevole di elementi più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro, nelle atmosfere di questi pianeti. Dato ciò che sappiamo sulla stella attorno alla quale orbitano, ciò indica probabilmente che si sono formati tramite accrescimento del nucleo“.

Parallelamente, il team ha studiato anche il sistema 51 Eridani, distante 96 anni luce, osservando la luce infrarossa tra 3 e 5 micrometri per rivelare dettagli atmosferici cruciali. I risultati mostrano che i pianeti di HR 8799 contengono più elementi pesanti del previsto, suggerendo scenari di formazione più complessi.

Secondo Remi Soummer dello Space Telescope Science Institute, queste osservazioni, attese da oltre un decennio, confermano le capacità di Webb nel sondare atmosfere planetarie con immagini dirette. “Questi dati – conclude Balmer – potrebbero offrire nuove prospettive relative alla formazione, la sopravvivenza e l’abitabilità di pianeti simili alla Terra“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.