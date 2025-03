L’annuncio di Trump sulle terre rare: “in arrivo la firma dell’accordo”

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti firmeranno “molto presto” un accordo con l’Ucraina per l’accesso alle terre rare. “Stiamo facendo molto bene con l’Ucraina e la Russia. E una delle cose che stiamo facendo è firmare molto presto un accordo con l’Ucraina per quanto riguarda le terre rare, che hanno un valore enorme”, ha detto Trump in un discorso alla Casa Bianca, poco prima di firmare l’ordine esecutivo per lo smantellamento del Dipartimento d’Istruzione.

