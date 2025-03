Antartide: scoperte rare creature marine dopo il distacco di un iceberg

MeteoWeb

In Antartide, il distacco di un enorme iceberg ha permesso a un team di ricercatori internazionali di individuare straordinari ecosistemi, ricchi di forme di vita inusuali e affascinanti. Il 13 gennaio 2025, un iceberg delle dimensioni di Chicago, denominato A-84, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio George VI, uno degli enormi ghiacciai galleggianti attaccati alla calotta glaciale della Penisola Antartica. Il team di ricerca, a bordo della nave di esplorazione Falkor dello Schmidt Ocean Institute, ha raggiunto il fondale marino appena esposto dal distacco dell’iceberg il 25 gennaio ed è stato il primo a studiare un’area che non era mai stata accessibile agli esseri umani.

La massa di ghiaccio che si era staccata era di circa 510 chilometri quadrati ed aveva rivelato un’area area equivalente di fondale marino. “Abbiamo colto l’attimo, cambiato il nostro piano di spedizione e ci siamo lanciati in modo da poter osservare cosa stava accadendo nelle profondità sottostanti”, ha affermato la co-scienziata capo della spedizione, la Dott.ssa Patricia Esquete. “Non ci aspettavamo di trovare un ecosistema così bello e fiorente. In base alle dimensioni degli animali, le comunità che abbiamo osservato sono lì da decenni, forse anche da centinaia di anni”.

Nuovi ecosistemi fino a 1300 metri

Utilizzando il veicolo a comando remoto ROV SuBastian dello Schmidt Ocean Institute, il team ha osservato il fondale marino per otto giorni e ha trovato ecosistemi fiorenti a profondità fino a 1300 metri. Le loro osservazioni includono grandi coralli e spugne che sostengono una serie di forme di vita animale, tra cui pesci del ghiaccio, ragni marini giganti e polpi.

La scoperta offre nuove intuizioni su come funzionano gli ecosistemi sotto le sezioni galleggianti della calotta glaciale antartica. Il team è rimasto sorpreso dall’elevata biomassa e biodiversità degli ecosistemi e ritiene di aver scoperto diverse nuove specie.

Gli ecosistemi di profondità solitamente dipendono dai nutrienti provenienti dalla superficie che piovono lentamente sul fondale marino. Tuttavia, questi ecosistemi antartici sono stati ricoperti da ghiaccio spesso 150 metri per secoli, completamente tagliati fuori dai nutrienti di superficie. Anche le correnti oceaniche spostano i nutrienti e il team ipotizza che le correnti siano un possibile meccanismo per sostenere la vita sotto la calotta glaciale. Il meccanismo preciso che alimenta questi ecosistemi non è comunque ancora stato compreso.

Dati sul passato della calotta antartica

Il fondale marino antartico appena esposto ha inoltre consentito al team internazionale, con scienziati provenienti da Portogallo, Regno Unito, Cile, Germania, Norvegia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, di raccogliere dati critici sul comportamento passato della più grande calotta glaciale antartica. La calotta glaciale si è ridotta e ha perso massa negli ultimi decenni a causa del cambiamento climatico.

“La perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale antartica è un fattore importante per l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo“, ha affermato Sasha Montelli, co-scienziato capo della spedizione dell’University College di Londra (UCL), Regno Unito “Il nostro lavoro è fondamentale per avere una comprensione a lungo termine di questi recenti cambiamenti, migliorando la nostra capacità di fare proiezioni sui cambiamenti futuri”.

Oltre a raccogliere campioni biologici e geologici, il team scientifico ha schierato veicoli sottomarini autonomi per studiare gli impatti dell’acqua di disgelo glaciale sulle proprietà fisiche e chimiche della regione. I dati preliminari suggeriscono un’elevata produttività biologica e un forte flusso di acqua di disgelo dalla piattaforma di ghiaccio George IV.

