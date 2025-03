Antibiotico resistenza, fino a 11mila decessi in Italia

MeteoWeb

Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, in Europa si registrano fino a 35mila decessi annui per infezioni attribuibili all’Antibiotico Resistenza di cui circa un terzo solo in Italia (8-11mila decessi annui). Cittadinanzattiva ha presentato oggi a Roma il Manifesto “Antimicrobico-resistenza: insieme ai pazienti per conoscerla e contrastarla”, in 10 punti, per contenere il fenomeno, costruire un ponte con le istituzioni e sensibilizzare su temi come l’aderenza terapeutica.

Tra le proposte, un’alleanza tra istituzioni, professionisti e cittadini per la raccolta e smaltimento corretto di farmaci scaduti o non utilizzati, incoraggiando attività di monitoraggio e audit nelle strutture sanitarie per raccogliere dati su infezioni ospedaliere e resistenza antimicrobica, rafforzare adesione campagne vaccinali.

