Apple annuncia un nuovo fondo per l’energia pulita in Cina

Apple ha affermato che istituirà un nuovo fondo per l’energia pulita in Cina del valore di 720 milioni di yuan (99,22 milioni di dollari), in concomitanza con la visita a Pechino del CEO Tim Cook. In una dichiarazione, Apple ha spiegato che si tratta di una mossa volta ad ampliare la capacità di energia pulita della società in Cina e che fa parte degli sforzi dell’azienda per rendere la sua supply chain rinnovabile al 100% entro il 2030.

