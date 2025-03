Arabia Saudita, tempesta di sabbia colpisce Rafha: il giorno diventa notte | VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta di sabbia ha investito la città di Rafha, in Arabia Saudita, trasformando il giorno in notte. L’evento è stato documentato da numerosi abitanti che hanno immortalato il fenomeno atmosferico mentre avanzava da Ovest verso Est, trasportando enormi quantità di sabbia e polvere. Ha costretto molte persone a rifugiarsi nelle loro abitazioni e a rimandare eventi sociali e attività all’aperto. Inoltre, la scarsa visibilità ha obbligato diversi automobilisti a fermarsi lungo le strade principali in attesa che la tempesta si placasse. L’episodio si è concluso con piogge di media intensità, seguite da un graduale ritorno alla normalità.

Cos’è una tempesta di sabbia?

Le tempeste di sabbia, note anche come “haboob” in alcune regioni desertiche, sono fenomeni meteorologici caratterizzati da forti venti che sollevano e trasportano enormi quantità di polvere e sabbia per km. Questi eventi si verificano principalmente nelle zone aride e semi-aride del mondo, come il Medio Oriente, il Nord Africa e alcune parti degli Stati Uniti.

Le cause principali di una tempesta di sabbia includono:

Venti forti e improvvisi , spesso associati a temporali o variazioni di pressione atmosferica;

, spesso associati a temporali o variazioni di pressione atmosferica; Terreni secchi e privi di vegetazione , che facilitano il sollevamento delle particelle di sabbia;

, che facilitano il sollevamento delle particelle di sabbia; Condizioni climatiche estreme, come il riscaldamento del suolo durante il giorno, che destabilizza l’aria e favorisce il movimento delle particelle.

Quali sono i rischi di una tempesta di sabbia?

Le conseguenze di questi fenomeni possono essere gravi sia per l’ambiente sia per la salute umana. Tra i principali rischi troviamo:

Problemi respiratori , poiché le particelle di polvere possono irritare i polmoni e aggravare condizioni come l’asma;

, poiché le particelle di polvere possono irritare i polmoni e aggravare condizioni come l’asma; Riduzione drastica della visibilità , che rende pericolosa la circolazione stradale e può causare incidenti;

, che rende pericolosa la circolazione stradale e può causare incidenti; Danni alle infrastrutture, con la sabbia che può penetrare nei motori dei veicoli, nei sistemi di ventilazione e nelle apparecchiature elettroniche.

Le autorità consigliano, in caso di tempesta di sabbia, di rimanere al chiuso, sigillare porte e finestre e indossare mascherine protettive per ridurre l’esposizione alle polveri sottili.

Arabia Saudita, tempesta di sabbia avvolge Rafha

Arabia Saudita, tempesta di sabbia colpisce Rafha

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.