Archeologia, un acquedotto romano a Bratislava: scoperta senza precedenti in Slovacchia

MeteoWeb

Un acquedotto romano, lungo 38 metri, è stato scoperto dagli archeologi durante la ricostruzione di un castello nel quartiere Rusovce a Bratislava, capitale della Slovacchia, sulla riva destra del Danubio. Si tratta di un ritrovamento archeologico senza precedenti nel Paese, secondo quanto riporta il giornale Dennik N. “È il primo acquedotto romano in Slovacchia ad essere stato esplorato. Si tratta di un canale idrico artificiale costruito per trasporto di acqua. Finora strutture simili erano note solo nel territorio dell’Impero romano“, ha scritto su Facebook l’archeologo Erik Hrnciarik.

L’acquedotto si è conservato in ottimo stato e sopravvivrà in futuro, poiché si trova in un’area protetta e vicino a edifici dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Secondo l’archeologo, l’acquedotto era parte di un sistema che si concludeva nelle terme romane che, se trovate, costituirebbero una nuova scoperta eccezionale in Slovacchia. È noto che tra Komarno e Bratislava condusse le sue operazioni militari l’imperatore Marco Aurelio. A partire dal II secolo dopo Cristo a Rusovce si trovava l’accampamento romano di Gerulata. Le legioni romane si ritirarono nel IV secolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.