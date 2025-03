Ariane 6, domani nuovo tentativo di lancio per il razzo europeo

MeteoWeb

Dopo un’interruzione dell’ultimo minuto, il razzo Ariane 6 si prepara per un nuovo tentativo di lancio il 6 marzo 2025 dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese. Il volo, inizialmente programmato per il 4 marzo, è stato rinviato a causa di un’anomalia a terra che ha richiesto ulteriori verifiche sui sistemi di supporto al lancio. Arianespace, la compagnia responsabile del vettore per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha confermato il nuovo programma con un comunicato ufficiale.

Ariane 6, la scommessa europea

Ariane 6 è il nuovo lanciatore pesante sviluppato per sostituire il suo predecessore Ariane 5, in pensione dal 2023 dopo 117 missioni di successo. Il progetto del razzo è nato nel 2014, ma ha subito numerosi ritardi, con il primo volo inaugurale avvenuto solo nel luglio 2024. Sebbene il lancio iniziale abbia permesso il posizionamento in orbita di 9 cubesat, alcuni problemi tecnici hanno sollevato preoccupazioni, in particolare un malfunzionamento dello stadio superiore che ha compromesso una manovra chiave. Per questo motivo, l’ESA ha deciso di adottare un approccio più cauto per il secondo volo, al fine di garantire un’affidabilità ottimale del vettore.

Un lancio di rilevanza strategica

Il prossimo volo di Ariane 6 non rappresenta solo un importante banco di prova tecnologico, ma ha anche un valore strategico per la difesa europea. Il razzo trasporterà in orbita il CSO-3, un satellite ottico di sorveglianza militare sviluppato per il Ministero della Difesa francese nell’ambito del programma MUSIS (Multinational Space-based Imaging System). Il sistema, composto da una costellazione di tre satelliti, è progettato per fornire immagini ad alta risoluzione per l’intelligence e la sicurezza nazionale.

I primi due satelliti della rete, CSO-1 e CSO-2, sono stati lanciati rispettivamente nel 2018 e nel 2020, mentre CSO-3 dovrebbe completare la costellazione orbitando a 800 km dalla Terra in un’orbita eliosincrona, che garantisce un’illuminazione costante delle aree sorvegliate. Il successo della missione sarà quindi fondamentale per rafforzare le capacità di osservazione della Francia e dei suoi alleati europei.

Le sfide per il futuro di Ariane 6

Il programma Ariane 6 nasce con l’obiettivo di garantire all’Europa una presenza competitiva nel settore dei lanci spaziali, sfidando il predominio di aziende come SpaceX, il cui Falcon 9 ha dimostrato di essere un vettore economico e affidabile. Tuttavia, i ritardi accumulati dal progetto rappresentano una sfida importante per l’ESA e per Arianespace, che deve dimostrare di poter offrire un’alternativa valida ai razzi riutilizzabili americani. Il secondo volo di Ariane 6 sarà quindi un banco di prova cruciale.

