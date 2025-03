Arriva l’Eclissi Totale della “Luna del Verme”: come e quando vedere lo spettacolo

MeteoWeb

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2025, la Luna Piena sarà protagonista di un’eclissi lunare totale, un evento astronomico suggestivo che sarà visibile da molte parti del mondo, con il Nord America in una posizione privilegiata per assistere allo spettacolo. Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova perfettamente allineata tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. Durante la fase di totalità, la Luna attraversa completamente l’ombra più scura della Terra, detta umbra, assumendo una colorazione rossastra. Questo effetto ottico, noto come “Luna di Sangue“, è causato dalla diffusione e rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

L’eclissi raggiungerà il suo apice alle 02:59 a.m. EDT (06:59 GMT) del 14 marzo, quando la Luna sarà completamente oscurata dall’ombra terrestre. L’evento inizierà ufficialmente poco dopo la mezzanotte e avrà una durata complessiva di diverse ore.

La Luna dà spettacolo: come osservare l’eclissi totale

Chiunque si trovi sul lato notturno della Terra durante l’eclissi avrà la possibilità di vederla, condizioni meteo permettendo. Per un’osservazione ottimale, è consigliabile trovarsi in un luogo con un cielo limpido e privo di inquinamento luminoso. Tuttavia, anche chi non potrà osservarla dal vivo avrà l’opportunità di seguire il fenomeno online grazie a diverse dirette streaming.

Ecco alcuni dei principali eventi di trasmissione in diretta dell’eclissi lunare totale:

Timeanddate offrirà una diretta streaming dell’eclissi a partire dalle 6 ora italiana del 14 marzo, con mappe interattive e dettagli sugli orari delle diverse fasi in base alla posizione dell’osservatore;

Il Virtual Telescope Project, a cura dall’astrofisico Gianluca Masi trasmetterà l’evento in diretta dalle 5 ora italiana, collaborando con astrofotografi di tutto il mondo per fornire immagini spettacolari dell’eclissi;

Adler Planetarium: organizzerà una trasmissione live a partire dalle 06:05 ora italiana, arricchita da commenti di esperti e risposte a domande del pubblico;

Griffith Observatory: in California, la diretta dell’evento sarà disponibile dalle 04:50 ora italiana.

Perché questa eclissi è speciale?

L’eclissi lunare totale di marzo è particolarmente interessante perché coincide con la Luna del Verme, il nome tradizionale che viene dato alla Luna Piena di marzo secondo la tradizione dei nativi americani. Questo nome deriva dal fatto che, in questo periodo dell’anno, il terreno inizia a scongelarsi, permettendo ai lombrichi di tornare in superficie, segnando l’arrivo della primavera.

Un’eclissi lunare totale è sempre un evento affascinante, non solo per la sua bellezza visiva, ma anche per il valore scientifico che porta con sé. Durante la fase di totalità, gli scienziati possono studiare il comportamento dell’atmosfera terrestre e raccogliere dati preziosi sulle interazioni tra la luce solare e la nostra atmosfera.

