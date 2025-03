Artico: dallo scioglimento del permafrost “rischi notevoli” per le comunità locali

MeteoWeb

Lo scioglimento del permafrost artico pone “rischi significativi” per i mezzi di sostentamento, la sicurezza, la salute e le infrastrutture delle comunità che vivono nelle regioni artiche. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Vienna e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment. “Il cambiamento climatico sta accelerando lo scioglimento del permafrost artico, ponendo rischi significativi sia per l’ambiente che per le comunità umane“, ha affermato il co-autore della ricerca Khaled Abbas. “Questa ricerca esamina queste minacce, concentrandosi sulle crescenti preoccupazioni associate al degrado del permafrost e all’attività umana”.

Lo studio si è concentrato su quattro regioni artiche, una in Russia, una in Canada, una in Norvegia e una in Groenlandia, per identificare e valutare i principali pericoli dello scioglimento del permafrost.

Cinque pericoli dallo scioglimento del permafrost

La descrizione dei rischi da parte dei ricercatori è articolata in cinque punti, con il fallimento delle infrastrutture citato come primo pericolo. Il secondo pericolo, secondo gli scienziati, è legato alle “interruzioni della mobilità e delle forniture, spesso causate dall’instabilità del terreno e dall’erosione, che hanno un impatto sull’economia, nonché sulle attività ricreative e sulla natura”.

Il terzo rischio deriva dall’instabilità del terreno provocata dallo scioglimento del permafrost, poiché il ghiaccio nel suolo si scioglie, il che “incide sulla salute e sul benessere, nonché sui costi e sull’economia“. Il quarto pericolo che gli autori attribuiscono ai cambiamenti nella flora e nella fauna e nei cicli idrologici e biochimici che pongono “sfide per la sicurezza alimentare e conseguenze sui costi locali e sull’economia, nonché sulla cultura e sulla lingua”.

Infine, lo studio si sofferma sulla salute e il benessere delle comunità che abitano queste regioni. Dimostra che lo scioglimento del permafrost espone queste comunità “a malattie infettive e contaminanti causati da cambiamenti nelle condizioni climatiche e meteorologiche che creano preoccupazioni per la salute umana e dell’ecosistema”.

“Migliorare pianificazione e adattamento”

Abbas conclude: “questa ricerca sottolinea l’urgente necessità di migliorare la pianificazione e le strategie di adattamento per aiutare le comunità artiche a superare queste crescenti minacce. Mentre il terreno ghiacciato si riscalda, strade, case e infrastrutture stanno crollando, interrompendo i trasporti e l’accesso alle forniture essenziali. Le fonti d’acqua si stanno inquinando, mentre la sicurezza alimentare è a rischio a causa dei cambiamenti nei modelli di caccia e pesca. Inoltre, lo scioglimento del permafrost sta rilasciando inquinanti intrappolati da tempo e batteri e virus potenzialmente dannosi, creando nuovi rischi per la salute”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.