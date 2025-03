Asma grave e sinusite cronica con poliposi nasale: organizzata una conferenza stampa virtuale

MeteoWeb

L’asma grave e la sinusite cronica con poliposi nasale sono malattie che impattano sia sulla sfera fisica che quella psicologica del paziente, causando anche ansia o depressione. Con l’asma grave anche le attività più comuni possono creare disagio se svolte in pubblico, in quanto gli episodi di difficoltà respiratorie sono frequenti, e la sinusite cronica può causare disturbi del sonno e dolori al volto che impattano fortemente sulla qualità di vita. Oggi la ricerca scientifica permette ai malati di vivere in modo più sereno, grazie alle nuove terapie disponibili.

Per discuterne, martedì 11 marzo alle ore 11.30, a Milano presso Palazzo Giureconsulti (Piazza Mercanti 2 – Sala Terrazzo) si svolgerà una conferenza stampa ibrida a cui parteciperanno:

Giorgio Walter Canonica, Professore & Senior Consultant Centro di Medicina Personalizzata Asma e Allergie Humanitas University & Istituto Clinico e di Ricerca IRCCS Milano.

Eugenio De Corso, Membro della commissione EUFOREA per il trattamento della rinosinusite cronica con poliposi nasale.

Raffaela Fede, Direttore Medico AstraZeneca Italia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.