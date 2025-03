AstroForge perde la sonda Odin, battuta d’arresto per l’estrazione mineraria spaziale

MeteoWeb

L’era dell’estrazione mineraria spaziale ha subito una battuta d’arresto con la perdita della sonda Odin, il primo tentativo privato di esplorare un asteroide. La startup californiana AstroForge, fondata nel 2022 con l’ambizioso obiettivo di estrarre metalli preziosi dagli asteroidi, ha lanciato Odin il 26 febbraio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Tuttavia, la missione ha incontrato gravi problemi poche ore dopo il rilascio del veicolo nello Spazio profondo. Dopo diversi tentativi di ristabilire il contatto, la compagnia ha dichiarato di aver quasi perso ogni speranza di recupero del piccolo satellite da 120 kg.

Nonostante il fallimento, Odin rappresenta un esperimento fondamentale per il futuro delle missioni di AstroForge, che mira a rivoluzionare l’industria mineraria sfruttando le risorse extraterrestri. L’azienda, infatti, ha già pianificato un nuovo tentativo, con il lancio della missione Vestri previsto tra il 2026 e il 2027.

Problemi tecnici e perdita delle comunicazioni

Dopo il rilascio avvenuto come da programma il 26 febbraio, AstroForge ha faticato a stabilire una comunicazione stabile con Odin. Secondo un aggiornamento ufficiale del 6 marzo, il problema più probabile riguarda il mancato dispiegamento completo dei pannelli solari. La sonda è entrata automaticamente in una modalità di sicurezza (Sun Safe Mode), progettata per preservare l’energia e tentare di riallinearsi con il Sole. Se i pannelli non si sono estesi e bloccati correttamente, Odin potrebbe avere avuto un’alimentazione molto limitata, dando priorità ai sistemi essenziali e trascurando le comunicazioni con la Terra.

Un’altra ipotesi è che la sonda stia “rotolando” nello spazio, un problema che renderebbe impossibile il mantenimento di un orientamento stabile dell’antenna verso il nostro pianeta. I primi dati ricevuti indicavano brevi comunicazioni sporadiche, coerenti con un veicolo in rotazione. Se questa condizione si è mantenuta, la possibilità di ristabilire il contatto è ormai minima.

Nonostante i problemi tecnici, la traiettoria di Odin è rimasta conforme ai piani di missione. La sonda ha superato l’orbita lunare e ora si trova a circa 435mila km dalla Terra, entrando ufficialmente nello Spazio profondo, un risultato non trascurabile per una missione interamente privata.

AstroForge e l’obiettivo dell’estrazione mineraria spaziale

La startup californiana è stata fondata con un obiettivo chiaro: sviluppare tecnologie per estrarre metalli del gruppo del platino dagli asteroidi, una risorsa estremamente preziosa sulla Terra. La missione Odin era pensata come un primo passo per testare la fattibilità di questa impresa, fornendo immagini e dati scientifici sull’asteroide 2022 OB5, un piccolo corpo celeste vicino alla Terra che AstroForge spera di sfruttare in futuro.

Sebbene il costo della missione Odin sia stato di soli 3,5 milioni di dollari, una cifra estremamente ridotta rispetto a standard governativi, la compagnia non considera il fallimento un insuccesso totale. L’approccio di AstroForge è basato sulla filosofia “fail fast, learn fast” (fallire rapidamente, imparare rapidamente), accettando rischi calcolati per ottenere esperienze dirette che nessuna simulazione potrebbe fornire.

Il primo satellite dell’azienda, Brokkr-1, lanciato nell’aprile 2023, aveva già incontrato problemi tecnici, riuscendo a raggiungere l’orbita ma senza attivare il suo carico utile. Tuttavia, AstroForge ha imparato da questi errori e ora sta utilizzando le lezioni apprese da Odin per migliorare le missioni future.

La missione Vestri

Dopo il fallimento di Odin, AstroForge guarda al futuro con Vestri, una sonda molto più avanzata che tenterà di atterrare su 2022 OB5 per analizzarne direttamente la composizione mineraria. Prevista per il lancio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, Vestri avrà una massa di 200 kg, il che la renderà molto più grande di Odin. A differenza della sonda persa, Vestri sarà dotata di gambe di atterraggio per consentire un contatto diretto con l’asteroide e una valutazione più accurata delle sue risorse.

Questa missione sarà cruciale per stabilire se 2022 OB5 possa effettivamente rappresentare una miniera spaziale economicamente sostenibile. Se l’analisi confermerà una presenza significativa di metalli preziosi, AstroForge potrà sviluppare tecnologie per estrarne e trasportarne il materiale sulla Terra o utilizzarlo direttamente nello Spazio.

Le sfide dell’estrazione mineraria nello Spazio

L’idea di sfruttare le risorse spaziali non è nuova, ma fino ad oggi nessuna azienda ha compiuto progressi significativi. Gli asteroidi sono ricchi di elementi rari e potrebbero offrire soluzioni alla crescente domanda di risorse sulla Terra, riducendo la necessità di estrazioni dannose per l’ambiente.

Tuttavia, le sfide tecniche e finanziarie rimangono enormi:

Difficoltà nelle comunicazioni e nel controllo delle sonde nello spazio profondo ;

; Costi elevati per il trasporto e il trattamento dei materiali estratti ;

; Mancanza di un quadro normativo chiaro sull’estrazione mineraria nello Spazio.

Nonostante queste difficoltà, il fallimento di Odin non sembra aver scoraggiato AstroForge. L’azienda continua a sviluppare tecnologie innovative con l’obiettivo di diventare la prima realtà commerciale a estrarre metalli preziosi dagli asteroidi. Se il progetto avrà successo, potrebbe aprire una nuova era dell’esplorazione spaziale, trasformando lo sfruttamento delle risorse extraterrestri da fantascienza a realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.