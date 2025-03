Gli astronauti “bloccati” sulla ISS tornano sulla Terra, la Missione Starliner volge al termine

MeteoWeb

Dopo una missione durata ben 9 mesi rispetto ai soli 10 giorni previsti, gli astronauti NASA Butch Wilmore e Suni Williams stanno per tornare sulla Terra. La loro permanenza prolungata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata determinata da problemi tecnici alla capsula Starliner di Boeing, che è stata riportata a terra senza equipaggio. Ora, grazie alla missione Crew-10 di SpaceX, il loro rientro è fissato per il 16 marzo 2025.

Dalla breve missione al soggiorno prolungato

Wilmore e Williams sono decollati il 5 giugno 2024 a bordo della capsula Starliner per una missione-test, ma il ritorno previsto dopo soli 10 giorni è stato rinviato a causa di problemi tecnici che hanno portato alla decisione di far rientrare la capsula senza equipaggio a bordo. Con Starliner fuori gioco, la NASA ha dovuto rivedere i piani di rientro, optando per un prolungamento della loro permanenza sulla ISS fino alla disponibilità di un passaggio sicuro sulla Terra.

A settembre 2024, Starliner ha lasciato la ISS senza equipaggio e, successivamente, la NASA ha integrato i 2 astronauti nella missione Crew-9, lanciata con una capsula Crew Dragon di SpaceX. Tuttavia, il loro ritorno, inizialmente previsto a febbraio, ha subito ulteriori ritardi, con la nuova data di rientro fissata al 16 marzo 2025.

Gli astronauti “bloccati” e la missione Crew-10

L’attesa per il ritorno degli astronauti ha catalizzato l’attenzione della comunità scientifica e dell’opinione pubblica, soprattutto dopo che figure come Elon Musk e Donald Trump che li hanno definiti “astronauti bloccati nello Spazio“. La NASA, però, ha chiarito che la decisione di rimandare il loro ritorno è stata presa in un’ottica di sicurezza e di gestione efficiente delle missioni.

Ora, la missione Crew-10, prevista per il 12 marzo, rappresenta la chiave di volta di questa lunga vicenda. Il team Crew-10 è composto da:

Anne McClain (NASA), comandante;

(NASA), comandante; Nichole Ayers (NASA), pilota;

(NASA), pilota; Takuya Onishi (JAXA), specialista di missione;

(JAXA), specialista di missione; Kirill Peskov (Roscosmos), specialista di missione.

Questa missione avrà il compito di trasportare i nuovi astronauti sulla ISS e permettere il rientro di Crew-9, tra cui Wilmore e Williams.

Cambio di comando sulla ISS e prossimi passi

Mentre si avvicina il cambio di equipaggio, a bordo della ISS è avvenuto un passaggio di consegne formale: Suni Williams, attuale comandante della stazione, ha ceduto il ruolo al cosmonauta Alexey Ovchinin. Tuttavia, il comando sarà nuovamente trasferito a Onishi una volta che Crew-10 sarà operativa.

L’arrivo di Crew-10 sulla ISS avverrà il 13 marzo, con una fase di transizione estremamente rapida: l’equipaggio Crew-9 tornerà a casa solo 3 giorni dopo, il 16 marzo, un tempo più breve rispetto alla consueta sovrapposizione di una settimana. Questo rapido avvicendamento dimostra l’efficienza della programmazione della NASA e la capacità di adattamento degli astronauti alle necessità operative.

La vicenda di Wilmore e Williams dimostra quanto sia complessa la gestione delle missioni spaziali e come imprevisti tecnici possano trasformare radicalmente la pianificazione iniziale. Con il loro rientro imminente, la NASA chiude un capitolo impegnativo per Starliner e apre nuove prospettive per il futuro delle missioni con equipaggio.

