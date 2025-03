Attacco alla concessionaria Tesla a Berlino: attivisti spruzzano vernice blu

MeteoWeb

Due donne appartenenti al gruppo ambientalista radicale “Nuova Generazione” hanno compiuto un’azione dimostrativa contro una concessionaria Tesla nel quartiere di Reinickendorf, a nord della capitale tedesca. L’attacco è avvenuto nella mattinata, quando le due attiviste hanno spruzzato vernice blu sull’ingresso, sulla facciata dell’edificio e su sei automobili esposte. Secondo quanto riportato dalla polizia, le due donne, di 28 e 44 anni, sono state fermate temporaneamente per l’identificazione e poi rilasciate. Le autorità stanno ora indagando per danneggiamento, con il coinvolgimento anche del reparto di Stato per le indagini politiche, il cosiddetto Staatsschutz.

Il gruppo “Nuova Generazione”, noto fino a poco tempo fa come “Ultima Generazione”, ha rivendicato l’azione con una nota in cui spiega di aver scelto la vernice blu come “riferimento alla mentalità fascista di Elon Musk e al suo sostegno alla campagna elettorale dell’AfD”, partito di estrema destra tedesco. Le attiviste avrebbero utilizzato estintori modificati per spruzzare la vernice.

I dettagli

Non si tratta di un caso isolato: durante il fine settimana si sono registrate altre azioni dimostrative contro Tesla. Nel centro commerciale Mall of Berlin, nel distretto di Mitte, diversi manifestanti si sono sdraiati a terra di fronte ai veicoli del marchio americano in segno di protesta. Anche in questo caso, i partecipanti si sono identificati come membri della “Nuova Generazione”.

Il gruppo ambientalista ha intensificato le sue proteste contro Tesla, accusando l’azienda di promuovere un “capitalismo verde di facciata” e di collaborare con figure e movimenti politici controversi. Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine, che temono un’escalation di queste azioni.

