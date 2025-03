La discesa sulla Luna e poi la polvere, atterraggio epico per Blue Ghost: il VIDEO mozzafiato

MeteoWeb

Il 2 marzo 2025 il lander Blue Ghost, sviluppato dalla compagnia texana Firefly Aerospace, ha segnato un’importante pietra miliare nell’esplorazione spaziale privata. Lanciato il 15 gennaio a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, il veicolo è atterrato con successo nel Mare Crisium, sulla parte visibile della Luna. Si tratta del 2° lander privato della storia a compiere un allunaggio morbido, dimostrando il crescente ruolo delle aziende commerciali nell’esplorazione lunare.

L’evento è stato documentato da un video spettacolare rilasciato da Firefly Aerospace, che mostra il lander durante la sua discesa controllata. Le immagini evidenziano la precisione dell’atterraggio: Blue Ghost ha selezionato autonomamente un sito sicuro, toccando il suolo esattamente nel punto prestabilito. Il filmato mostra anche nubi di polvere lunare sollevate dai suoi propulsori e l’ombra del lander proiettata sulla superficie, con il Sole basso all’orizzonte.

Una missione al servizio della scienza

La missione di Blue Ghost rientra nel programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che mira a inviare sulla Luna strumenti scientifici su lander privati per raccogliere dati utili per le future missioni Artemis. Il veicolo trasporta 10 esperimenti scientifici e tecnologici che opereranno per un giorno lunare (circa 2 settimane terrestri), finché il calo di illuminazione solare ne decreterà lo spegnimento.

L’obiettivo è studiare l’ambiente lunare e testare nuove tecnologie in previsione del ritorno dell’uomo sulla Luna nei prossimi anni. Questi esperimenti aiuteranno la NASA a comprendere meglio le condizioni della superficie e a sviluppare strumenti essenziali per le future esplorazioni.

L’ascesa dell’esplorazione spaziale privata

Blue Ghost non è l’unico lander privato impegnato nell’esplorazione lunare. Firefly Aerospace fa parte di un’ondata di aziende spaziali che stanno rivoluzionando il settore.

La compagnia Intuitive Machines , che ha realizzato il primo allunaggio privato, si prepara a un nuovo atterraggio con il lander Athena , previsto per il 6 marzo 2025 vicino al Polo Sud lunare;

, che ha realizzato il primo allunaggio privato, si prepara a un nuovo atterraggio con il lander , previsto per il vicino al Polo Sud lunare; Il lander Resilience, sviluppato dalla giapponese ispace, ha condiviso il lancio con Blue Ghost e tenterà il proprio allunaggio il 5 giugno 2025.

Il futuro dell’esplorazione lunare si sta spostando dalle sole agenzie spaziali governative alle imprese private, aprendo nuove possibilità per la scienza, la tecnologia e, un domani, per la colonizzazione dello spazio.

