Attività stromboliana sull’Etna, boati ed emissione di lava

Attività stromboliana sull’Etna, con boati ed emissione di lava, presente da ieri sera nei crateri sommitali: il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell’INGV-Osservatorio Etneo, che non ha rilevato, al momento, la presenza di nube di cenere vulcanica. I tremori dei condotti magmatici dell’edificio vulcanico sono in aumento e sono passati da livello medio a medio-alto. Gli esperti INGV hanno valutato un passaggio per il Vona prima da verde a giallo e dopo ad arancione. L’attuale situazione non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

