L’incanto dell’aurora boreale: spettacolari FOTO della danza di luci nel cielo

Le aurore boreali sono uno dei fenomeni più affascinanti del nostro pianeta. Si verificano quando le particelle cariche provenienti dal vento solare entrano in collisione con i gas dell’atmosfera terrestre, in particolare con l’ossigeno e l’azoto, generando luci colorate nei cieli notturni delle regioni polari. Questi spettacolari giochi di luce sono visibili soprattutto nelle zone vicine al Polo Nord, ma in occasione di tempeste geomagnetiche particolarmente intense, le aurore possono spingersi a latitudini più basse. Nel 2024, grazie all’intense attività del Sole, le aurore si sono spinte fino in Italia.

Reuters ha raccolto 21 immagini spettacolari dell’aurora boreale che danza nel cielo notturno. Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano il cielo colorarsi di verde, blu, giallo e persino viola e rosso, in uno spettacolo che lascia davvero a bocca aperta quanti hanno il privilegio di assistervi. Le immagini della gallery arrivano da Canada, Finlandia, Norvegia, Svezia, Russia e Regno Unito. Tra le foto, spicca quella che mostra il cielo illuminato dall’aurora boreale visto da un aereo passeggeri in volo verso l’Europa mentre sorvola la costa meridionale della Groenlandia.

