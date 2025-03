Auto elettriche, Tesla in caduta libera: il tracollo e il sorpasso dai marchi cinesi

MeteoWeb

Il crollo di Tesla sta diventando un vero e proprio tracollo: la sua quota di mercato nelle vendite di auto elettriche in Europa è scesa del 58% nei primi due mesi di quest’anno, passando dal 18,4% nel 2024 al 7,7% nello stesso periodo di quest’anno, secondo i dati della società di consulenza automobilistica JATO Dynamics. A peggiorare la situazione, i marchi cinesi di auto elettriche hanno venduto quasi 20.000 veicoli in Europa lo scorso mese, superando di gran lunga le 15.700 unità di Tesla.

In Europa, la Germania è in prima linea nel respingere Tesla, nonostante l’azienda abbia una delle sue gigafactory proprio vicino a Berlino. Il calo delle vendite è stato accentuato dal contraccolpo contro Musk dopo il suo intervento a un comizio del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), poco prima delle elezioni anticipate di febbraio. Un recente sondaggio su 100.000 tedeschi ha rivelato che oltre il 94% degli intervistati non acquisterebbe più un’auto Tesla.

Il crollo della quota di mercato di Tesla arriva in un momento di ripresa per il settore: a febbraio, le vendite di auto elettriche in Europa hanno raggiunto le 164.148 unità, segnando un aumento del 26% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. I marchi europei continuano a dominare il mercato delle auto elettriche nel continente, ma le aziende cinesi stanno guadagnando terreno. BYD, il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, ha registrato 4.400 immatricolazioni a febbraio, con un aumento del 94% rispetto all’anno precedente. E’ quanto riporta ‘Politico’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.