“Avanzamento della modellazione urbana nei modelli atmosferici regionali”, l’appuntamento Cmcc

“Mentre le aree urbane continuano ad espandersi e le temperature globali aumentano, comprendere le complesse interazioni tra città e atmosfera è fondamentale. I modelli atmosferici regionali che incorporano parametrizzazioni urbane svolgono un ruolo cruciale nell’affrontare le sfide climatiche urbane, in particolare nel prevedere e mitigare gli effetti del calore estremo, dell’inquinamento atmosferico e delle isole di calore urbane (UHI). Integrando processi urbani dettagliati in simulazioni climatiche ad alta risoluzione, possiamo migliorare la nostra capacità di valutare i rischi climatici urbani e sviluppare strategie di adattamento efficaci.

Esistono diversi livelli di sofisticazione nella parametrizzazione urbana, che vanno da semplici schemi di massa a modelli multistrato altamente dettagliati. Di recente, lo schema di copertura urbana di massa TERRA_URB (TU), noto per la sua accuratezza e il basso costo computazionale aggiuntivo, è stato implementato nel modello di sistema terrestre di nuova generazione ICON. Questo progresso migliora la rappresentazione ICON delle superfici urbane, portando a simulazioni migliorate delle principali caratteristiche meteorologiche urbane ad alta risoluzione. Il modello urbanizzato è stato testato con successo in varie aree di studio di casi, dimostrando la sua efficacia nel catturare le dinamiche climatiche urbane. Tuttavia, persistono diverse sfide, tra cui la necessità di dati osservativi di alta qualità e la garanzia dell’accuratezza dei parametri della copertura urbana per catturare correttamente l’eterogeneità degli ambienti urbani. Continuando a perfezionare le parametrizzazioni urbane e sfruttando la modellazione ad alta risoluzione, possiamo far progredire la ricerca sul clima urbano, fornendo spunti preziosi per decisori politici, urbanisti e climatologi”. Sono i dettagli dell’appuntamento organizzato dal Cmcc in programma lunedì 24 marzo alle ore 12:00.

