Aviaria, morto bimbo di 3 anni in Cambogia

Un bimbo di 3 anni è morto in Cambogia, a causa dell’influenza aviaria A/H5N1: lo ha confermato il Ministero della Salute del Paese. Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 3 casi, tutti fatali. Il bimbo è arrivato in ospedale in condizioni critiche, con febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie, ed è deceduto ieri. La probabile fonte del contagio è il pollame infetto: secondo le indagini, infatti, la famiglia allevava galline nel cortile di casa. Alcuni esemplari si sono ammalati e almeno 5 sono morti.

