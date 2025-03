Avvistamento di un oggetto volante non identificato a Genova Sampierdarena: il video sotto analisi dell’A.R.I.A

MeteoWeb

“Un evento straordinario e misterioso ha scosso la notte del 12 marzo a Genova Sampierdarena, dove il cantante genovese Nicholas Piscitelli è stato testimone di un avvistamento eccezionale. Secondo quanto riferito dal testimone, un grosso oggetto luminoso sarebbe rimasto sospeso sopra la città, con una forma allungata e una particolare sporgenza, emanando una luce intensa e affascinante. L’oggetto, che non ha emesso alcun suono, è rimasto visibile per alcuni minuti prima di scomparire nel nulla.

Il filmato girato da Nicholas Piscitelli è attualmente sotto analisi da parte dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.), fondata dall’ufologo e presidente Angelo Maggioni, dal vicepresidente Daniel Auber (effettista premiato con un Emmy per il suo lavoro su film come Harry Potter e Scream), e dal fototecnico Claudio Rancati, che ha confermato la coerenza degli eventi documentati nel video”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena.

I dettagli

“L’analisi del filmato ha portato a nuove riflessioni sulla natura dell’oggetto avvistato. Maggioni, infatti, ha consultato anche il presidente onorario di A.R.I.A., un ingegnere aerospaziale che lavora per una delle principali agenzie spaziali, per escludere la possibilità che l’oggetto possa essere correlato a eventi satellitari. Tuttavia, le condizioni atmosferiche avverse in Liguria – caratterizzate da nuvole e pioggia – rendono improbabile l’ipotesi satellitare”, continua la nota.

“Questo avvistamento è senza dubbio uno dei più straordinari mai documentati fino ad oggi”, ha dichiarato Maggioni. “Non si tratta di un oggetto di piccole dimensioni, come quelli sferici osservati in passato e presunti controllati da remoto come sonde o droni. Ci troviamo probabilmente di fronte a qualcosa di molto più complesso e di grandi proporzioni, un oggetto che potrebbe essere occupato da forme di vita intelligente e evoluta”.

“L’incremento delle segnalazioni di oggetti non identificati in Liguria, in particolare tra Genova e Loano, così come al confine italo-francese, ha suscitato un crescente interesse. In particolare, dopo il misterioso segnale captato da Davide Frino della protezione civile di Genova, sembra emergere una connessione tra questi eventi e la regione ligure. Un legame che potrebbe suggerire la presenza di un “habitat alieno” nell’area”, conclude il comunicato.

