Le azioni Tesla precipitano: cancellati i 700 miliardi di guadagni dalla vittoria di Trump

Venerdì 7 marzo, le azioni Tesla hanno continuato la loro discesa durata settimane, poiché l’azienda produttrice di veicoli elettrici di Elon Musk ha cancellato 700 miliardi di dollari di guadagni accumulati dalle elezioni presidenziali statunitensi. Venerdì mattina le azioni Tesla erano scese fino al 4,6% prima di riprendersi un po’ nella sessione pomeridiana, cancellando comunque l’impennata di 700 miliardi di dollari di cui avevano goduto dopo le elezioni. Le azioni Tesla sono scese di oltre il 28% nell’ultimo mese. Dall’1 gennaio, le azioni sono scese di quasi il 32%, mentre è del 48% il calo rispetto al picco.

Dopo la vittoria di Donald Trump il 5 novembre, Tesla è diventata una delle migliori aziende del mercato, alimentata dalle aspettative che gli stretti legami del CEO Musk con il Presidente avrebbero giovato all’azienda produttrice di veicoli elettrici. Tuttavia, quelle speranze iniziali sono state oscurate dalle crescenti preoccupazioni sul core business dell’azienda: la vendita di automobili. Questo ultimo calo segue una serie di battute d’arresto che hanno scosso la fiducia degli investitori.

Cali nelle vendite

Un rapporto di gennaio ha rivelato che le vendite trimestrali di Tesla sono diminuite per la prima volta in un decennio, mentre i dati recenti indicano che la casa automobilistica sta perdendo il suo predominio in mercati chiave come Europa e Cina. Nel 2024, le vendite globali di Tesla sono calate dell’1% per la prima volta in 13 anni, anche se le vendite complessive di auto elettriche sono aumentate del 25%. Negli Stati Uniti, le vendite sono calate del 7% nel 2024 e del 2% nei primi due mesi del 2025, secondo un articolo del Wall Street Journal.

Il crollo principale però è avvenuto fuori dagli Stati Uniti: in Germania (dove Musk ha interferito nella recente campagna elettorale a favore dell’estrema destra neonazista), le immatricolazioni di nuove Tesla sono calate del 76,3%, in Francia del 26% e in Cina del 49%.

Rischi per Tesla dal coinvolgimento di Musk in politica?

Alcuni investitori, inoltre, temono che il crescente coinvolgimento di Musk in politica stia distogliendo la sua attenzione dalla guida dell’azienda. “La scommessa sulle azioni Tesla in forte ascesa a causa del coinvolgimento politico di Musk non ha funzionato finora“, ha detto a Bloomberg News Adam Sarhan, fondatore di 50 Park Investments. “Gli investitori che inizialmente si aspettavano enormi benefici dal coinvolgimento politico di Musk si sono eccitati troppo e ora prevalgono le teste più fredde”.

Il contesto macroeconomico e la concorrenza

Le difficoltà di Tesla sono aggravate da un difficile contesto macroeconomico. Il fervore speculativo che ha spinto le azioni a massimi record dopo le elezioni è diminuito tra le preoccupazioni sulla politica commerciale e la crescita economica degli Stati Uniti. L’S&P 500 è sceso di oltre il 7% dal suo picco, mentre il Nasdaq 100 è entrato in territorio di correzione.

Ad aggravare i problemi di Tesla, martedì 4 marzo l’analista della Bank of America John Murphy ha declassato il suo obiettivo di prezzo per il titolo, tagliandolo da 490 a 380 dollari. Murphy ha citato preoccupazioni per le vendite lente di auto nuove, l’assenza di aggiornamenti su un veicolo conveniente e l’incertezza che circonda l’iniziativa robotaxi di Tesla.

Ma l’azienda sta risentendo soprattutto della forte concorrenza dei produttori di automobili elettriche cinesi. Perfino le tradizionali società automobilistiche europee e americane stanno cominciando a investire pesantemente nel settore.

Cosa aspetta Tesla?

La recente flessione di Tesla ha portato il suo titolo in quella che gli analisti tecnici chiamano una zona di “ipervenduto”, potenzialmente preparando il terreno per un rimbalzo a breve termine. Possibili catalizzatori per una ripresa potrebbero includere il miglioramento delle cifre di vendita, un aggiornamento aziendale sugli sforzi sui robotaxi o una più ampia ripresa dell’appetito degli investitori per azioni più rischiose.

Tuttavia, qualsiasi potenziale rally dovrebbe fare i conti con persistenti preoccupazioni sulla valutazione di Tesla. Il rapporto prezzo/utile forward della società rimane elevato a 88, significativamente più alto del multiplo di 21 dell’S&P 500. “Il rapporto prezzo/utile forward di Tesla (una metrica di valutazione che confronta il prezzo attuale delle azioni di una società con i suoi utili futuri previsti per azione) è ancora molto vicino a 90. Quindi, le azioni sono ancora molto costose”, ha detto a Bloomberg News Matt Maley, chief market strategist di Miller Tabak + Co.

Mentre Tesla naviga in un panorama sempre più incerto, gli investitori stanno valutando se la recente flessione rappresenti un’opportunità di acquisto o un segnale di avvertimento di sfide più profonde all’orizzonte.

