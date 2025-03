Un bambino di 4 anni morto di Ebola, nuovi timori per l’epidemia: “brutto colpo per l’Oms”

MeteoWeb

Un bambino di 4 anni è morto a causa dell’Ebola in Uganda, diventando la seconda vittima del virus nel paese. La notizia è stata confermata sabato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresentando un duro colpo per le autorità sanitarie che speravano in una fine rapida dell’epidemia iniziata a fine gennaio. Il bambino era stato ricoverato nell’ospedale principale di riferimento a Kampala, la capitale dell’Uganda, ed è deceduto martedì, come riportato in una breve dichiarazione dell’ufficio dell’OMS in Uganda. La dichiarazione ha sottolineato che l’OMS e altre agenzie stanno lavorando per rafforzare il monitoraggio e la tracciabilità dei contatti.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla morte e le autorità sanitarie locali non hanno commentato il caso. La morte del bambino mina le affermazioni degli ufficiali ugandesi che avevano dichiarato di avere sotto controllo l’epidemia, dopo che a febbraio erano stati stati dimessi otto pazienti con Ebola.

La prima vittima

La prima vittima del focolaio è stato un infermiere che è morto il giorno prima che l’epidemia venisse dichiarata ufficialmente il 30 gennaio. L’uomo aveva cercato trattamenti in diverse strutture a Kampala e nell’Uganda orientale, dove aveva anche consultato un guaritore tradizionale, prima di morire a Kampala. Il trattamento di successo di otto pazienti, che erano stati in contatto con l’infermiere, tra cui alcuni suoi parenti, aveva fatto sperare che l’epidemia fosse ormai conclusa. Tuttavia, le autorità sanitarie continuano a indagare sull’origine del virus.

La tracciabilità dei contatti è essenziale per fermare la diffusione dell’Ebola, ma non esistono ancora vaccini approvati per la variante del virus che sta colpendo l’Uganda, il ceppo sudanese. Ogni giorno, oltre 20.000 viaggiatori vengono sottoposti a screening per l’Ebola nei vari punti di ingresso dell’Uganda, come confermato dall’OMS, che supporta questo lavoro. L’OMS ha destinato almeno 3 milioni di dollari all’Uganda per sostenere la risposta contro l’Ebola, ma ci sono preoccupazioni riguardo al finanziamento adeguato, soprattutto dopo la decisione dell’amministrazione statunitense di ridurre del 60% i contratti di assistenza estera di USAID.

Dithan Kiragga, direttore esecutivo della Baylor College of Medicine Children’s Foundation, una ONG che supporta la sorveglianza dell’Ebola in Uganda, ha dichiarato che la sua organizzazione ha dovuto sospendere il supporto alle autorità sanitarie locali per lo screening dei passeggeri dopo la cessazione del contratto con USAID. Il contratto di cinque anni, firmato nel 2022 e del valore di 27 milioni di dollari, impiegava 85 persone a tempo pieno per varie attività sanitarie pubbliche.

Charles Olaro, direttore dei servizi sanitari presso il Ministero della Salute ugandese, ha affermato che i tagli ai finanziamenti statunitensi stanno ostacolando il lavoro di alcune ONG che supportano la risposta alle malattie infettive. “Ci sono delle difficoltà, ma dobbiamo adattarci alla nuova realtà”, ha commentato Olaro riguardo alla perdita dei fondi USA.

L’Ebola, che si diffonde attraverso il contatto con i fluidi corporei di una persona infetta o materiali contaminati, si manifesta con febbre emorragica letale. I sintomi includono febbre, vomito, diarrea, dolori muscolari e, in alcuni casi, emorragie interne ed esterne. Gli scienziati sospettano che la prima persona infetta durante un focolaio possa aver contratto il virus attraverso il contatto con un animale infetto o consumando carne cruda di animale.

L’ultimo focolaio di Ebola in Uganda, scoperto nel settembre 2022, ha causato almeno 55 morti prima di essere dichiarato concluso nel gennaio 2023. L’Ebola in Uganda è l’ultimo di una serie di focolai di febbri emorragiche virali nella regione dell’Africa orientale. A gennaio, la Tanzania ha dichiarato un focolaio della malattia Marburg, simile all’Ebola, mentre a dicembre il Rwanda ha annunciato la fine del suo focolaio di Marburg.

