La barella per il trasporto aereo di malati infettivi diventa storia: da oggi in mostra al Museo dell’Aeronautica Militare

La barella ATI (Aircraft Transit Isolator), lo speciale dispositivo che l’Aeronautica Militare ha usato a bordo di aerei ed elicotteri per trasportare e salvare la vita a centinaia di cittadini durante la pandemia Covid, è da oggi inserita nel percorso espositivo del Museo Storico di Vigna di Valle, custode dei velivoli e delle principali opere di ingegno aeronautico che hanno caratterizzato il progresso della Forza Armata. L’evento, a cinque anni esatti dalla pandemia, un’emergenza che ha segnato la storia mondiale, arricchisce quindi il racconto dei primi cento anni di vita dell’Aeronautica Militare di un’altra pagina importante. La cerimonia di consegna della barella si è tenuta questa mattina a Vigna di Valle, alla presenza del Sottocapo di Stato Maggiore Aeronautica, Gen. SA Aurelio Colagrande, ed autorità della Forza Armata, esperti ed autorità del mondo scientifico ed accademico nel campo sanitario.

La cerimonia è stata l’occasione per esperti del settore, sia appartenenti alla sanità civile sia al Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, per mettere in evidenza questa peculiare capacità di eccellenza italiana e spiegare come si è arrivati ad essere una delle prime, e tuttora tra le poche nazioni al mondo all’avanguardia in questo settore. In particolare, ufficiali medici dell’Aeronautica Militare hanno approfondito le fasi che, già agli inizi degli anni duemila, hanno portato alla creazione di questa unità altamente specializzata, dal 2011 Gruppo di Bio-contenimento AM, una realtà divenuta nel tempo anche un riferimento per la formazione a favore di civili e forze armate straniere.

Le dichiarazioni

“Il biocontenimento– ha ricordato il Tenente Colonnello Alessandro Fiorini, Direttore Infermeria Principale Pratica di Mare – Gruppo Bio contenimento Aeronautica Militare – è un investimento fatto dall’Aeronautica Militare all’inizio di questo secolo, un’importante capacità oggi al servizio del Paese, frutto di un percorso nato da un’esigenza tattica di supportare in ogni momento, 24 ore su 24, un paziente affetto da malattie infettive e che necessita di un trasporto aereo. Un percorso formativo importante da parte del nostro team e che oggi entra nella storia grazie a questo evento, che ci permette di evidenziare quanto sia stato virtuoso investire sulla capacità sanitaria di proiezione, strategica per il Paese, e investire sulla risorsa umana, il personale sanitari. L’inizio – ha aggiunto – si è avuto su trasporti singoli, sia su pazienti affetti da tubercolosi, sospette febbri emorragiche e febbre emorragiche come l’Ebola del 2014. Il Covid ci ha fatto trovare pronti a questa sfida”.

Durante il convegno che ha preceduto la cerimonia è stato fatto anche il punto su temi di grande attualità ed interesse come quelli connessi alla capacità di prevenzione e gestione delle emergenze epidemiologiche.

“Questa barella, che abbiamo utilizzato anche prima del Covid – ha dichiarato il direttore Uoc Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, Emanuele Nicastri – è la metafora della risposta italiana alle epidemie, che da sempre hanno guidato la storia dell’uomo. In futuro avremo altre epidemie, non dobbiamo nasconderci: l’importante è farci trovare pronti come, come Sistema Italia. E la barella ATI è l’emblema di questa capacità di fare rete, perchè determina la possibilità di trasportare pazienti critici, gravi, in sicurezza per l’operatore e per il paziente stesso su voli aerei o elicotteri”.

I dettagli

La barella ATI (Aircraft Transit Isolator) è una tecnologia per il trasporto in volo in alto biocontenimento di cui l’Aeronautica Militare si è dotata grazie a sperimentazioni avviate sin dai primi anni duemila. Usata per la prima volta nel 2006 su velivolo C-130J, si è rivelata poi fondamentale per il trasporto di connazionali affetti da virus ebola su velivolo KC767 e, durante la pandemia da Covid-19 ha svolto un ruolo cruciale per la gestione dell’elevata numero di casi venendo imbarcata per la prima volta anche su elicotteri HH101A.

