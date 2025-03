La battaglia per le nuvole: tra scienza, complotti e tensioni internazionali

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, la capacità di modificare il tempo atmosferico attraverso l’inseminazione delle nuvole (cloud seeding) è passata dall’essere una speranza scientifica contro la siccità a un’arma geopolitica carica di tensioni. Mentre alcuni governi investono massicciamente in questa tecnologia per scopi ambientali e agricoli, il timore che possa essere utilizzata per scopi ostili o militari sta alimentando un clima di sospetto globale.

L’inseminazione delle nuvole, tecnica nata per combattere la siccità

Inventata negli anni ’40, l’inseminazione delle nuvole consiste nel rilasciare agenti come lo ioduro d’argento nell’atmosfera per stimolare la formazione di pioggia. Utilizzata inizialmente per combattere la siccità e ridurre il rischio di incendi, questa tecnica è stata impiegata anche per controllare le condizioni meteorologiche in occasione di eventi di grande rilievo. Un esempio noto risale al 2008, quando la Cina cercò di evitare piogge indesiderate durante le Olimpiadi di Pechino.

Dalla Guerra del Vietnam alla Convenzione ONU

Il potenziale strategico dell’inseminazione delle nuvole è emerso con prepotenza durante la guerra del Vietnam, quando gli Stati Uniti la impiegarono nell’operazione “Popeye” per prolungare la stagione monsonica e rallentare le truppe nemiche. Questo utilizzo bellico spinse l’ONU, nel 1976, a introdurre la convenzione ENMOD, che vieta le modifiche climatiche per scopi militari o ostili. Tuttavia, la sua applicazione è limitata, poiché si basa sul concetto di intenzionalità: uno Stato potrebbe modificare il clima di un’area confinante senza dichiarare apertamente tale intento, rendendo difficile dimostrarne la responsabilità.

Tra realtà e paranoia

Negli ultimi anni, le accuse di manipolazione meteorologica sono diventate sempre più frequenti, soprattutto in contesti di catastrofi naturali. Nel 2024, le inondazioni devastanti in Brasile e negli Emirati Arabi Uniti hanno scatenato teorie complottiste secondo cui la comunità scientifica avrebbe deliberatamente provocato i diluvi. Questo fenomeno è amplificato dalla crescente sfiducia nelle istituzioni e dalla disinformazione diffusa online.

Il caso della Cina e il rischio di conflitti

Attualmente, circa 50 Stati conducono operazioni di modifica meteorologica, con la Cina in prima linea. Il progetto Sky River, lanciato nel 2018, mira a garantire la sicurezza alimentare del Paese aumentando le precipitazioni sull’altopiano tibetano. Tuttavia, queste manovre potrebbero ridurre la disponibilità d’acqua nei Paesi a valle, come l’India, accrescendo le tensioni regionali. Se uno Stato sospetta che un vicino stia modificando artificialmente il clima, potrebbe essere tentato di attribuirgli la colpa di eventi estremi o di una siccità, alimentando ulteriormente le tensioni diplomatiche.

Assenza di regolamentazione

L’assenza di una regolamentazione internazionale chiara sulla manipolazione del clima ha spinto alcuni esperti a proporre nuove forme di tutela. Il giurista francese Mathieu Simonet, ad esempio, sostiene che le nuvole dovrebbero essere considerate beni comuni globali e persino dotate di personalità giuridica, impedendo che un solo Stato decida autonomamente sul loro utilizzo. A tal fine, ha istituito la Giornata internazionale delle nuvole, che si celebra il 23 marzo, per sensibilizzare sull’argomento e promuovere il riconoscimento delle nuvole come patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’inseminazione delle nuvole, tra innovazione e timori

Mentre la tecnologia dell’inseminazione delle nuvole continua a evolversi, il dibattito sulla sua regolamentazione e sulle possibili implicazioni geopolitiche si fa sempre più acceso. Se da un lato la modifica meteorologica potrebbe essere una soluzione alle sfide climatiche del futuro, dall’altro il rischio di strumentalizzazioni e accuse infondate potrebbe alimentare nuove crisi internazionali. In un mondo sempre più segnato dal clima, la gestione delle nuvole potrebbe diventare una delle questioni più delicate del XXI secolo.

