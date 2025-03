Bimbo si sente male durante passeggiata nel bosco, soccorso da elicottero dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Ieri pomeriggio un bambino di 10 anni che stava facendo una passeggiata nel bosco con il padre e il loro cane, si è sentito male nei pressi di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Dopo che il padre ha lanciato l’allarme, sono immediatamente scattati i soccorsi. A causa della zona impervia e scoscesa in cui si trovava il bambino, su indicazione del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. L’elicottero ha recuperato il piccolo utilizzando il verricello e lo ha trasportato al campo sportivo di Badia Tedalda, dove lo attendevano il padre e un’ambulanza. Presenti anche i carabinieri. Il bambino è stato trasportato all’ospedale di Sansepolcro per le cure necessarie, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.