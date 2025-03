“Biodiversità e Sostenibilità: nuove opportunità di mercato”: l’appuntamento a Roma

MeteoWeb

Il prossimo 25 marzo alle ore 9.30 presso la Sede Centrale del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (P. le Aldo Moro 7), andrà in scena l’evento “Biodiversità e Sostenibilità: nuove opportunità di mercato”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dello Spoke8 del NBFC (National Biodiversity Future Center), in collaborazione con la Rete Enterprise Europe Network (EEN) e, in particolare, coinvolge le PMI beneficiarie del primo dei Bandi a Cascata dedicati.

Durante la mattinata interverranno: Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Luigi Fiorentino (Presidente NBFC) e rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). A due tavole rotonde, dedicate a “I percorsi di valorizzazione per generare impatto”, una partecipata da 6 delle PMI beneficiarie e l’altra da 6 tra Agenzie nazionali ed europee, associazioni di categoria e investitori, si alterneranno interventi di NBFC, sia lato Hub sia lato Spoke8, per condividere e discutere gli strumenti e le prospettive di sviluppo del Centro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.