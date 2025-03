“La birra agricola per rilanciare i territori”: l’incontro promosso da Coldiretti

MeteoWeb

“Potenziare la produzione italiana di orzo, malto e luppolo per dare nuove opportunità di reddito sui territori e più certezze al settore della birra agricola Made in Italy”. Sono i temi al centro dell’incontro promosso da Coldiretti e Consorzio Birra Italiana lunedì 10 marzo a Gualdo Cattaneo, con la partecipazione di Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, dell’on. Mirco Carloni, presidente Commissione agricoltura della Camera e di Teo Musso, presidente Consorzio Birra Italiana.

L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 nella sede del Birrificio Mastri Birrai Umbri, in Via Madonna del Puglia. Un’occasione per fare il punto della situazione assieme ai birrifici agricoli sulle opportunità di sviluppo di una filiera che sta conquistando sempre più l’attenzione dei consumatori, puntando sull’italianità dal campo al bicchiere e sull’integrazione con i servizi, come il birraturismo.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Pompeo Farchioni, presidente del Gruppo Agroalimentare Farchioni, e di Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, cui seguiranno gli interventi di Teo Musso e dell’on. Mirco Carloni, con le conclusioni affidate al presidente Prandini. A seguire la visita in azienda con un agri-aperitivo con birra artigianale curato da mastri Birrari Umbri e Campagna Amica.

