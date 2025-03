Bitcoin oltre i 90.000 dollari: la risposta dopo il piano di Trump sulle criptovalute

MeteoWeb

Il bitcoin balza del 7,5% e torna sopra i 90mila dollari, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato, in un post sul social media Truth, di voler creare una riserva strategica statunitense di criptovalute. Il provvedimento “eleverà questo settore critico, dopo anni di attacchi corrotti da parte dell’amministrazione Biden – ha scritto il tycoon – ed è per questo che il mio ordine esecutivo sui beni digitali ha dato ordine al gruppo di lavoro presidenziale di procedere con una riserva strategica di Criptovalute che include Xrp, Sol e Ada”. Questi tre asset stanno salendo dal 10% al 35% nelle contrattazioni, trascinando nel loro rally anche le altre criptomonete. Tra queste anche il bitcoin (anche se non confrontare nel trio), che ora scambia a 91.644,9 dollari. E’ quanto riporta il ‘Sole 24 Ore’.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.