Bloccati con due bambini durante l’escursione: salvati sull’Appennino romagnolo

Erano andati a fare un’escursione sull’Appennino romagnolo, nel Parco delle foreste Casentinesi insieme a due bambini di 8 e 6 anni, quando sono rimasti bloccati e portati in salvo dal Soccorso Alpino. È la disavventura capitata a una famiglia spagnola (ma residente in Germania) in questi giorni in vacanza in Romagna. La famiglia stava facendo un’escursione diretta alla cascata dell’Acquacheta. Durante il ritorno hanno preso un sentiero diverso, senza accorgersi della segnalazione imposta da Parco e Comune. A metà percorso si sono trovati bloccati da una grossa frana che impediva loro di proseguire.

In difficoltà e infreddoliti, hanno chiamato i soccorritori che li hanno raggiunti attraverso un sentiero secondario noto solo agli abitanti della zona. Sono stati riaccompagnati a San Benedetto in Alpe, dove ad attenderli c’era un’ambulanza che ha verificato la loro situazione, senza riscontrare particolari problemi.

