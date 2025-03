Blue Ghost oggi conquista la Luna, come vedere l’atterraggio LIVE

MeteoWeb

Il lander lunare Blue Ghost, sviluppato dalla compagnia privata Firefly Aerospace, tenterà il suo primo atterraggio sulla superficie della Luna oggi domenica 2 marzo 2024. La missione, finanziata dalla NASA con un contratto da 93,3 milioni di dollari, fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS), che coinvolge aziende private per il trasporto di carichi utili scientifici sulla Luna.

Il lander trasporta 10 esperimenti scientifici della NASA, il cui obiettivo è studiare il nostro satellite naturale per un periodo di due settimane. Tuttavia, il primo passo cruciale sarà il rischioso atterraggio sul Mare Crisium, un vasto bacino lunare di origine vulcanica.

L’allunaggio di Blue Ghost: tempistiche e dettagli tecnici

L’allunaggio di Blue Ghost è previsto per le 03:34 a.m. EST (08:34 GMT, 09:34 ora italiana) di oggi domenica 3 marzo, ma il processo di discesa inizierà circa un’ora prima. Il direttore del programma spaziale di Firefly Aerospace, Ray Allensworth, ha spiegato che il veicolo spaziale riceverà i comandi per l’atterraggio diverse ore prima dell’evento. Il processo seguirà una serie di fasi critiche. Durante gli ultimi 12-13 minuti, il sistema di guida autonoma di Blue Ghost prenderà il controllo, utilizzando telecamere e sensori per individuare il punto di atterraggio più sicuro. “Questi minuti saranno i più critici e tesi, poiché il sistema opererà autonomamente“, ha affermato Allensworth.

Se qualcosa dovesse andare storto nelle ultime fasi, Firefly Aerospace ha previsto un piano B: Blue Ghost potrebbe orbitare attorno alla Luna e riprovare l’atterraggio dopo una o due ore.

Dove atterrerà Blue Ghost?

Il sito di atterraggio di Blue Ghost è il Mare Crisium, una vasta pianura basaltica situata nel lato visibile della Luna. Questa regione è di grande interesse scientifico, perché potrebbe fornire nuovi dati sulla geologia lunare e sugli effetti dell’ambiente spaziale sui materiali terrestri.

Cosa trasporta Blue Ghost? Gli esperimenti scientifici a bordo

Il lander, alto 2 metri e largo 3,5 metri, trasporta 10 esperimenti scientifici della NASA, con un peso complessivo di 150 kg. Tra questi:

Next Generation Lunar Retroreflector : uno strumento che rifletterà impulsi laser dalla Terra per misurare con precisione la distanza tra la Luna e il nostro pianeta;

: uno strumento che rifletterà impulsi laser dalla Terra per misurare con precisione la distanza tra la Luna e il nostro pianeta; Regolith Adherence Characterization : esperimento che analizzerà come la polvere lunare aderisce a diversi materiali, un aspetto cruciale per le future missioni umane;

: esperimento che analizzerà come la polvere lunare aderisce a diversi materiali, un aspetto cruciale per le future missioni umane; Lunar Heliospheric X-ray Imager : monitorerà l’interazione del vento solare con il campo magnetico terrestre e il modo in cui questi fenomeni generano tempeste geomagnetiche;

: monitorerà l’interazione del vento solare con il campo magnetico terrestre e il modo in cui questi fenomeni generano tempeste geomagnetiche; Lunar PlanetVac : un dispositivo che utilizzerà un sistema pneumatico per raccogliere campioni di regolite lunare;

: un dispositivo che utilizzerà un sistema pneumatico per raccogliere campioni di regolite lunare; Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration : un piccolo trapano che scaverà fino a 3 metri di profondità per misurare il flusso di calore lunare;

: un piccolo trapano che scaverà fino a per misurare il flusso di calore lunare; Electrodynamic Dust Shield : un test per verificare se i campi elettrici possono respingere la polvere lunare, riducendo i problemi di accumulo sui dispositivi;

: un test per verificare se i campi elettrici possono respingere la polvere lunare, riducendo i problemi di accumulo sui dispositivi; Lunar GNSS Receiver Experiment: un esperimento per testare l’utilizzo del sistema GPS terrestre per la navigazione sulla Luna.

Quanto durerà la missione di Blue Ghost?

Blue Ghost opererà sulla superficie lunare per un massimo di 14 giorni terrestri, corrispondenti a un giorno lunare. Poiché il veicolo è alimentato a energia solare, non potrà sopravvivere alla lunga notte lunare, quando le temperature crolleranno drasticamente.

Tuttavia, nelle sue ultime ore operative, il lander tenterà un’impresa affascinante: catturare immagini dell’eclissi totale di Luna del 14 marzo. Sarà un’opportunità unica per osservare come il nostro satellite reagisce a un’improvvisa riduzione della luce solare.

“Blue Ghost osserverà la Terra oscurare il Sole sopra l’orizzonte lunare, raccogliendo dati sulle polveri sollevate dal fenomeno“. ha dichiarato Firefly Aerospace.

Dopo il 16 marzo, quando il Sole tramonterà nel Mare Crisium, il lander si spegnerà definitivamente.

Dove seguire l’atterraggio di Blue Ghost in diretta

Gli appassionati potranno seguire in diretta il tentativo di atterraggio nei webcast di seguito.

Sarà una missione storica per Firefly Aerospace, un passo fondamentale per il futuro delle missioni spaziali private sulla Luna. Se tutto andrà come previsto, Blue Ghost non solo dimostrerà la capacità della compagnia di far atterrare veicoli autonomamente sulla Luna, ma contribuirà anche alla futura esplorazione umana del nostro satellite.

