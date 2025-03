Il bollettino sulle condizioni del Papa: “due episodi di insufficienza respiratoria acuta”

MeteoWeb

“Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni”. Lo fa sapere il Vaticano nel bollettino medico sul Papa al Gemelli. “Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata”; fa sapere il bollettino.

“Continua a essere critica la situazione” di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma con una polmonite bilaterale. “Non si vede la fine della problematica di base e quindi del coinvolgimento dei polmoni”, spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, dopo l’ultimo bollettino. Per il direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’università Statale di Milano, “è chiaro che se le cose non migliorano una delle possibilità potrebbe essere la necessità di intubazione”. Ma siamo nel campo delle ipotesi future, puntualizza l’esperto. Al momento, conclude Pregliasco, “dobbiamo solo aspettare e verificare l’efficacia della terapia antibiotica”.

