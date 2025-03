Arriva a Bologna il computer quantistico più potente d’Italia

MeteoWeb

Sarà istallato a Bologna il più potente computer quantistico italiano: avrà 54 qubit, la versione quantum dei tradizionali bit, e sarà pronto entro settembre di quest’anno. Il nuovo computer quantistico è realizzato dalla finlandese Iqm e lavorerà al fianco del supercomputer Leonardo. “L’arrivo del nuovo computer quantistico Iqm Radiance 54 rappresenta uno sviluppo rivoluzionario per Cineca, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo nella gestione di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia”, ha affermato Alessandra Poggiani, Direttore Generale di Cineca.

Il nuovo computer quantistico sarà il più potente in Italia, superando quello da 24 qubit superconduttori realizzato a Napoli e inaugurato lo scorso anno, e sarà istallato nel quarto trimestre del 2025.

“Siamo fiduciosi – ha proseguito – che il nostro lavoro nel calcolo quantistico possa rapidamente tradursi in nuove opportunità, a vantaggio dei nostri membri del consorzio e dell’intero ecosistema che serviamo”.

“Siamo entusiasti di installare uno dei nostri computer quantistici più potenti presso Cineca e di contribuire alla crescita dell’ecosistema quantistico in Italia“, ha affermato Mikko Välimäki, Co-Ceo di Iqm Quantum Computers. “Il nostro computer quantistico a 54 qubit – ha aggiunto – fornisce una piattaforma all’avanguardia per ricercatori e sviluppatori per iniziare a esplorare nuovi casi d’uso quantistici, che non possono essere emulati su nessun hardware classico”.

