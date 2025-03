Bomba day nel Vicentino, oggi il disinnesco dell’ordigno a Montebello

MeteoWeb

Questa mattina sono iniziate le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, trovato a Montebello (Vicenza) nei cantieri per la Tav. Le operazioni hanno comportato l’evacuazione di 94 residenti che vivono entro un raggio di 468 metri dal punto di rinvenimento. La bomba d’aereo americana è stata individuata a 10 metri dal sito in cui, lo scorso novembre, era stato scoperto un ordigno simile. Quest’ultimo era stato fatto brillare il 15 dicembre scorso. Per garantire la sicurezza, è stata chiusa l’autostrada A4 Brescia-Padova in entrambe le direzioni, tra i caselli di Montecchio e Montebello, a partire dalle 9 e fino al termine delle operazioni. Anche la linea ferroviaria Vicenza-Verona è stata bloccata, sebbene lo stop fosse già previsto fino a lunedì mattina a causa dei lavori per l’alta velocità.

