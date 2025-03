In Brasile 1.819 incendi forestali a febbraio: allarme per il Cerrado

MeteoWeb

In Brasile sono stati registrati 1.819 incendi forestali a febbraio 2025, in calo dispetto ai 3.137 del mese precedente. Lo rivelano i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE) secondo cui roghi sono stati registrati in tutti i biomi caratteristici del Paese: Amazzonia, Caatinga, Cerrado, Foresta Atlantica, Pampa e Pantanal. I ricercatori hanno lanciato l’allarme per il Cerrado, che concentra la quota maggiore di incendi, con 634, ovvero il 34,9% di tutti quelli di febbraio, seguito da Foresta Atlantica con 466 roghi e Amazzonia con 399. Il Mato Grosso è lo stato con il maggior numero di incendi, con 239 focolai registrati il mese scorso, seguito da Bahia (227) e Minas Gerais (186).

Il Brasile aveva chiuso il 2024 con 278.299 incendi, con un aumento del 46,5% rispetto al 2023, e cifra più alta dal 2010. Nel 2024, la superficie devastata dagli incendi in Brasile è aumentata del 79% rispetto al 2023. Lo scorso anno sono andati in fumo 30.867.676 ettari, di cui il 73% era costituito da vegetazione autoctona.

