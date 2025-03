Brasile, dramma al Mané Garrincha: operaio muore folgorato a poche ore dall’allenamento della Seleçao

MeteoWeb

Una tragedia ha scosso il ritiro della nazionale brasiliana di calcio: un operaio di 32 anni, identificato con le iniziali R.P.C., ha perso la vita in seguito a una scossa elettrica mentre era impegnato nell’allestimento di un evento all’interno dello stadio Mané Garrincha, proprio a poche ore dall’allenamento programmato della Seleção. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente è avvenuto in un’area affittata dell’Arena. L’uomo ha subito un arresto cardiorespiratorio causato dalla scarica elettrica. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: i Vigili del Fuoco del Distretto Federale e il personale medico del SAMU hanno tentato a lungo la rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Il tragico evento ha provocato un ritardo negli allenamenti della nazionale brasiliana, attualmente impegnata nella preparazione della delicata sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Argentina.

Il comunicato

Arena 360, società responsabile della gestione dello stadio, ha diffuso una nota ufficiale esprimendo il proprio cordoglio: “un uomo ha subito un tragico incidente mentre lavorava all’allestimento di un evento in un’area affittata dell’Arena. Stiamo collaborando pienamente con le autorità e ci impegniamo a fornire tutto il supporto necessario in questo momento difficile”.

Il dolore per la perdita di un lavoratore impegnato dietro le quinte si unisce all’attenzione per la sicurezza nei grandi impianti sportivi. La nazionale brasiliana, profondamente colpita, ha fatto sapere che continuerà la propria preparazione con lo sguardo rivolto al campo, ma nel rispetto della memoria della vittima.

