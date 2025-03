Bufere di neve in corso in Abruzzo: primavera sotto assedio | FOTO

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova in queste ore assediato da una forte ondata di maltempo, con bufere di neve che stanno interessando le zone montuose della regione. A Campo Imperatore, nell’Aquilano, e nel comprensorio sciistico di Passolanciano–Maielletta, il paesaggio è nettamente invernale, con intense nevicate e vento forte che riducono la visibilità. Il peggioramento delle condizioni meteo, che andrà a interessare anche l’inizio di aprile, è dovuto a una perturbazione che sta colpendo l’Adriatico centrale e il Centro/Sud. Oltre alle bufere di neve sopra i 1600 metri, si registrano piogge e rovesci sulle regioni adriatiche, dalla Romagna fino alla Puglia.

