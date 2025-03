Buon compleanno Valentina Tereshkova! La prima donna nello Spazio compie 88 anni

MeteoWeb

Oggi celebriamo il compleanno di Valentina Tereshkova, la prima donna ad aver viaggiato nello Spazio. Il 16 giugno 1963, a bordo della navicella Vostok-6, pronunciò la celebre frase: “Ehi, cielo, togliti il cappello!”, segnando una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale. Con il nome in codice Čajka (Gabbiano), Tereshkova trascorse 3 giorni in orbita, completando 48 orbite attorno alla Terra prima di atterrare nella regione di Altai. Il suo volo rimane unico: a differenza delle astronaute successive, volò in solitaria, dimostrando straordinario coraggio e determinazione.

La sua missione non fu solo un’impresa tecnica, ma anche un simbolo di progresso in un’epoca in cui lo Spazio era considerato un dominio quasi esclusivamente maschile. Dopo il volo, Tereshkova è divenuta un’icona e ha continuato a contribuire alla scienza e alla politica spaziale.

Oggi Roscosmos le rende omaggio, augurandole salute e felicità. Il suo viaggio resta una fonte d’ispirazione per le future generazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.