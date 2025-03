Buone notizie: la “Morte Nera” non è puntata verso la Terra

MeteoWeb

L’umanità può tirare un sospiro di sollievo: la temuta esplosione di raggi gamma proveniente dal sistema stellare WR104, soprannominato la “Morte Nera” (Death Star), non rappresenta una minaccia diretta per il nostro pianeta. Nuove osservazioni hanno infatti rivelato che l’orientamento di questa coppia di stelle in rotazione non è allineato con la Terra, dissipando i timori che un futuro collasso stellare possa generare un potente lampo di raggi gamma (GRB) diretto verso di noi.

Cos’è WR104 e perché è stato chiamato “Morte Nera”?

WR104 è un sistema binario situato a circa 8.000 anni luce di distanza, nella costellazione del Sagittario. La stella principale è una Wolf-Rayet, una classe di stelle estremamente massicce e calde che si trovano nella fase finale della loro evoluzione. Con una temperatura superficiale che raggiunge i 44.000 K (ben più alta dei 5.700 K del nostro Sole), le stelle Wolf-Rayet sono tra le più potenti dell’universo e destinate a esplodere in una supernova.

Il soprannome “Morte Nera” è nato a causa della preoccupazione che WR104 potesse generare un lampo di raggi gamma (GRB) diretto verso la Terra, proprio come la superarma dell’Impero Galattico nella saga di Star Wars, capace di distruggere interi pianeti con un singolo colpo. I GRB sono tra gli eventi più energetici e devastanti dell’universo: se la Terra fosse colpita da uno di questi fasci di radiazione ad alta energia, gli effetti potrebbero essere catastrofici, con la distruzione dello strato di ozono e gravi danni per la vita sul pianeta.

Un sistema binario dalla forma spettacolare

Oltre alla sua pericolosità teorica, WR104 è un sistema affascinante dal punto di vista visivo. Le due stelle che lo compongono sono avvolte da una spirale di polvere, che ricorda una ruota a raggi. Questa struttura si forma a causa dei forti venti stellari emessi dalle due stelle, che si scontrano e danno origine a idrocarburi e polveri. Questo aspetto ha reso WR104 un soggetto di grande interesse per gli astronomi, ma anche un motivo di allarme quando si pensava che il suo asse fosse puntato direttamente verso di noi.

Il pericolo di un’esplosione letale

Le prime osservazioni suggerivano che la spirale di polvere fosse disposta frontalmente rispetto alla nostra linea di vista, facendo temere che l’asse di rotazione del sistema fosse orientato verso la Terra. Questo avrebbe significato che, in caso di esplosione in supernova con emissione di un GRB, il fascio di radiazione avrebbe potuto colpire il nostro pianeta con conseguenze devastanti.

Nuove scoperte: pericolo scampato

Fortunatamente, un nuovo studio condotto dall’astronomo Grant Hill del Keck Observatory ha rivelato un dettaglio sorprendente: l’orbita del sistema è inclinata di almeno 30-40 gradi rispetto a quanto si pensava inizialmente. Questo significa che, anche in caso di esplosione con emissione di un GRB, la radiazione non sarebbe diretta verso la Terra. Un grande sollievo per la comunità scientifica e per tutti noi.

Tuttavia, questa scoperta solleva una nuova domanda: se l’orbita è inclinata, perché la spirale di polvere appare frontale? Ciò suggerisce che potrebbero esserci processi fisici ancora sconosciuti che influenzano la formazione della polvere nei sistemi con forti venti stellari.

WR104 continua a sorprenderci

L’analisi di WR104 dimostra ancora una volta quanto sia complesso e imprevedibile l’universo. Come ha affermato Grant Hill: “Con l’astronomia, spesso iniziamo uno studio e l’universo ci sorprende con misteri che non ci aspettavamo. Rispondiamo a una domanda, ma ne emergono altre nuove. È così che impariamo di più sulla fisica e sul cosmo in cui viviamo. WR104 non ha ancora finito di stupirci!”

