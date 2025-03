Buongiorno, Buon Mercoledì delle Ceneri! Inizia la Quaresima, IMMAGINI e significato

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Mercoledì delle Ceneri 2025, detto anche Giorno delle Ceneri o, più semplicemente, Le Ceneri: oggi inizia il periodo di Quaresima, tempo di preghiera, digiuno e carità in attesa della Pasqua cristiana. La Quaresima è un periodo dell’anno liturgico della durata di 40 giorni che termina il giorno di giovedì santo, esattamente allo scoccare della mezzanotte, con l’ingresso nel triduo pasquale. Si tratta di una tradizione antichissima, che affonda le sue radici nei rituali ebraici, essendo menzionata per la prima volta nel quinto canone del primo Concilio di Nicea del 325 d.C., in cui si raccomanda ai Cristiani credenti il digiuno e la penitenza per un periodo della durata di 40 giorni, come segno di vicinanza spirituale alle sofferenze patite da Cristo.

Buongiorno, Buon Mercoledì delle Ceneri! Le immagini da condividere

Per l’occasione proponiamo una serie di immagini originali da inviare oggi per augurare un Buongiorno e un Buon Mercoledì delle ceneri 2025!

Il significato

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della Quaresima, il periodo di 40 giorni di preparazione spirituale alla Pasqua. Durante questo tempo, i cristiani si dedicano alla preghiera, alla penitenza e all’astinenza, come il divieto di mangiare carne il venerdì, per purificarsi in vista della Resurrezione di Cristo.

Il nome deriva dal rito delle ceneri, che consiste nell’imposizione di un pizzico di cenere sulla fronte o sul capo dei fedeli. Questo gesto simboleggia la mortalità dell’uomo e la volontà di pentirsi dei peccati, richiamando la frase biblica rivolta ad Adamo: “Cenere sei e cenere tornerai“. Secondo la tradizione, le ceneri provengono dai rami d’ulivo benedetti della Domenica delle Palme dell’anno precedente. Il Mercoledì delle Ceneri è così radicato nella cultura italiana che l’espressione “cospargersi il capo di cenere“, simbolo di pentimento, è entrata nel linguaggio comune.

